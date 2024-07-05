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НАТО хочет призвать страны к стандартизации боеприпасов: какая угроза для Украины

Юлия Закрепа
5 июля 2024, 19:37
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Нехватка таких боеприпасов наблюдается во всем мире из-за полномасштабной войны России против Украины.
НАТО хочет призвать страны к стандартизации боеприпасов: какая угроза для Украины
НАТО планирует призвать страны-члены к стандартизации боеприпасов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Анонимный представитель НАТО сообщил, что Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне 9-11 июля стремится взять обязательства в области оборонной промышленности и планирует призвать государства-члены блока увеличить производство оружия и вернуться к более жесткой стандартизации снарядов.

"Украина показала, что наша стандартизация была хороша на бумаге, но не так хороша на деле", - сказал собеседник информационного агентства Reuters, имея в виду 155-мм артиллерийские снаряды.

Нехватка таких боеприпасов наблюдается во всем мире из-за полномасштабной войны России против Украины.

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В то же время отмечается: НАТО поддерживает соблюдение стандартов для использования стрелкового оружия, в частности штурмовых винтовок, - это позволяет союзникам использовать боеприпасы друг друга, но с артиллерийскими боеприпасами "это не так просто".

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

"Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его внедрение является добровольным, а отсутствие соблюдения фрагментирует рынок и препятствует потокам поставок. Четырнадцать стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, то есть существуют различные типы боеприпасов калибра 155 миллиметров", - рассказывает Reuters.

Артиллерийские эксперты отмечают, что различные снаряды можно использовать в различных гаубицах, однако операторам следует указывать при загрузке в пушку технические характеристики снарядов. В противном случае - они могут не попасть в цель на 50 или 60 метров.

В то же время информационное агентство добавляет, что в отношении такого решения Альянса может развернуться оппозиция производителей боеприпасов, ведь такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Напомним, что в НАТО согласовали более $40 миллиардов на закупку оружия для Украины в 2025 году. Помощь будет покрывать закупку вооружения в течение 2025 года, сообщил агентству Reuters западноевропейский дипломат - детали в материале Главреда.

Хара раскрыл, почему Запад боится Россию и когда Украина вступит в НАТО. Эксперт подчеркнул, что нерешительность НАТО относительно вступления Украины - это страх Запада перед вероятной ядерной реакцией России, а также нежелание ввязываться в войну с РФ.

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