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Эксперт пояснил, почему при Трампе Украине не "светит" членство в НАТО

Алексей Тесля
2 июля 2024, 01:30
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Дональд Трамп не является прогнозируемым политиком и считает это своей козырной картой, говорит Александр Хара.
Хара
/ Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Facebook/alexander.khara, Pixabay/WiR_Pixs

Достаточно сложно предсказать ситуацию, которая может сложиться в случае победы Дональда трампа на выборах президента США, заявил дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Что будет при Трампе, сложно предсказать. Ведь мы не знаем, что на тот момент будет в его голове. Трамп не является прогнозируемым политиком и считает это своей козырной картой", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что недавно поднялся шум относительно предложений нескольких советников Трампа, которые предусматривают среди прочего прекращение огня, то есть замораживание конфликта по той линии, которая есть, а в качестве разменной фишки предлагается членство Украины в НАТО или мораторий на членство в течение десяти лет.

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"Конечно, есть и другие республиканцы, которые говорят наоборот: Украина – важный фактор, её надо поддерживать, нельзя позволить Путину выиграть эту войну. Вот они готовы видеть нас в НАТО", - уточнил он.

В то же время собеседник говорит о том, что сложно просчитать ситуацию, которая может сложиться в случае второй каденции Джо Байдена.

"Ведь в США есть внутренние проблемы, а трамписты сформировали негативный образ Украины и говорят, что не всё так однозначно с РФ, что лучше оттянуть Россию от Китая и сосредоточить ресурсы на сдерживании Поднебесной, которая является стратегическим противником США", - добавил Хара.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Вступление Украины в НАТО – последние новости по теме

Ранее Хара оценил странную формулировку НАТО по Украине. Собеседник не исключает, что под формулировкой "моста в НАТО" подразумевается координация Альянсом помощи Украине в сфере безопасности для ее усиления, через создание оборонной способности и реформирование сектора безопасности и обороны.

Напомним, президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать нотоизацию Украины".

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

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