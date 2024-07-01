"Не так, как хотелось": дипломат оценил странную формулировку НАТО по Украине

ПДЧ является обязательным инструментом, но для Украины в НАТО сделали исключение.

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Украина пока не ожидает приглашения в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал информацию о том, что на ближайшем Саммите НАТО могут принять документ, который предусматривает для Украины "институциональный мост к членству" в Альянсе.

"Такую бюрократическую фразеологию и красивые слова употребляют тогда, когда не могут сделать практический шаг. И в США, и в Германии есть противники начала процесса вступления Украины в НАТО. В отличие от приглашения в Евросоюз, приглашение в НАТО является почти членством, поэтому в Альянсе пока не могут пригласить Украину", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт напомнил о том, что совсем недавно считалось, что План действий по членству в НАТО является обязательным инструментом, но для Украины сделали исключение – и адаптированная годовая программа будет служить документом, который будет регулировать реформы и приведение нашей страны к стандартам НАТО.

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"Поскольку на Западе до сих пор боятся эскалации со стороны Российской Федерации, там решили несколько изменить риторику и добавить позитива. Когда речь идёт о "мосте", имеется в виду переподчинение рамштайнского процесса оказания помощи Украине и создание её способности в будущем сдерживать российскую агрессию. На Западе считают это самым главным вкладом НАТО для Украины", - считает он.

Собеседник не исключает, что под формулировкой "моста в НАТО" подразумевается координация Альянсом помощи Украине в сфере безопасности для ее усиления, через создание оборонной способности и реформирование сектора безопасности и обороны.

"Кроме того, во время саммита НАТО будут и объявления о дополнительной помощи Украине – и в виде финансов, и в виде вооружений. Это и есть та новация, которая нас ждёт. Это максимум того, что наши партнёры могут сделать в имеющихся рамках, когда НАТО и в дальнейшем будет оставаться не стороной конфликта", - указал он.

Хара добавил, что это положительное решение, ведь оно предусматривает, что Украина непременно станет членом Альянса.

"Это важно – и как сигнал России о том, что она не имеет права вето на этот процесс, и как сигнал Украине о том, что никто не отказывается от перспективы её членства в НАТО. Всё это хорошо, но не настолько хорошо, как хотелось бы нам", - резюмировал он.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Вступление Украины в НАТО – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что основное внимание на саммите НАТО в июле будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать нотоизацию Украины".

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.

/ Инфографика: Главред

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