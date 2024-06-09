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Решил сразу за все НАТО: Шольц резко высказался об отправке войск в Украину

Ангелина Подвысоцкая
9 июня 2024, 01:17
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Канцлер Германии считает, что отправка войск в Украину может привести к настоящей эскалации на фронте.
НАТО, Шольц
Шольц дал четкий ответ об отправке войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности отправить в Украину военных инструкторов. Однако канцлер Германии Олаф Шольц не разделяет такую идею. Об этом сообщает NTV.

Шольц четко дал понять, что подобные действия, по его мнению, могут привести к эскалации на фронте, чего он опасается. Он акцентировал внимание на том, что ни в коем случае не будет отправлять в Украину немецких солдат.

"В Украине не будет солдат из нашей страны, а также из НАТО", — сказал Шольц.

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Отправка французских военных в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вероятной отправку в Украину своих войск, в случае если Россия пойдет на Киев или Одессу. Затем он уточнил, что речь идет об отправке в Украину инструкторов. Его поддержали, в частности, страны Балтии.

Инструкторы должны будут обучать украинских военных непосредственно вблизи от линии фронта, что должно сократить сроки подготовки новобранцев.

Газета Le Monde пишет о том, что французский президент Эммануэль Макрон надеется успеть создать коалицию по отправке в Украину западных инструкторов до приезда в Париж Владимира Зеленского.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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