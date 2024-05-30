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Инструктора Франции в Украине: Макрон готовит заявление под визит Зеленского

Яна Ставская
30 мая 2024, 20:55
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Французская пресса обозначила сроки, в которые Париж сможет подготовить и отправить в Украину своих военных.
Макрон, Зеленский
Макрон готовит Зеленскому "подарок" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Французский президент Эммануель Макрон надеется успеть создать коалицию по отправке в Украину западных инструкторов до приезда в Париж Владимира Зеленского, пишет газета Le Monde.

СМИ со ссылкой на источники подтверждают, что в настоящее время их глава занят формированием коалиции из стран, поддерживающих отправку в Украину своих инструкторов.

Как уже было замечено другими СМИ, обучения украинских новобранцев должно проходить вблизи от линии фронта.

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Всего отправка инструкторов, в том числе французских, "может занять несколько недель или даже дней".

Консультации по этому поводу ускорятся в "ближайшие дни", чтобы позволить Макрону сделать соответствующее заявление во время приезда Зеленского в Париж по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии, то есть 6-7 июня.

Французские инструктора в Украине - главное

Макрон первым в НАТО назвал весьма вероятной отправку на помощь Украине своих войск - в случае если Россия пойдет на Киев или Одессу.

Но затем в некотором смысле смягчил свою позицию и уточнил, что речь идет об отправке в Украину инструкторов. Его поддержали, в частности, страны Балтии.

Инструктора должны будут обучать украинских военных непосредственно вблизи от линии фронта, что должно сократить сроки подготовки новобранцев в условиях нехватки личного состава у ВСУ и продолжающимся наступлением России на северо-восток.

Известно, что Зеленский посетит Париж 6-7 июня и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась

Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

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