Зеленский поедет во Францию: названы сроки и цель визита

Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

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Эммануэль Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, отправится с рабочим визитом во Францию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как пишет France Bleu, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

По словам Макрона, с Зеленским он обсужит дальнейшую помощь Украине.

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"У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию на День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины", - заявил Макрон.

Ожидается, что на международной церемонии в Нормандии 6 июня будут присутствовать главы многих государств.

Страна-агрессор Россия также получила приглашение принять участие в памятных мероприятиях, чтобы почтить важность самоотверженности и жертв советских народов во время Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин не был приглашен на мероприятие в связи с наступлением российских войск в Украине.

Что такое D-Day D-Day ("день Д") - это день начала крупнейшей в истории войн десантной операции. Ровно 72 года назад войска США, Британии и Канады высадились в Нормандии, начав крупнейшую в истории войн десантную операцию. 6 июня 1944 года в 6 часов 30 минут войска США, Британии и Канады высадились на пляжах французской Нормандии и вступили в бой с Вермахтом. К тому моменту в тылу германских войск действовали десантники, переброшенные более чем на 800 самолетах и планерах. Гитлер ожидал вторжения союзников во Францию, однако благодаря мастерски проведенной кампании дезинформации его удалось убедить в том, что в Нормандии будет нанесен лишь отвлекающий удар, а главный последует в районе Кале. Поэтому нацисты не перебросили подкрепления в Нормандию в первые критические дни сражения, что позволило союзникам закрепиться на побережье и начать планомерно расширять плацдарм. К концу июня союзники имели во Франции уже 850 тысяч солдат и начали развивать наступление на Париж и Нидерланды. За эту операцию Дуайт Эйзенхауэр получил от советского правительства орден Суворова Первой степени. В 1953 году он стал президентом США.

Международные визиты президента Зеленского - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая повестил с рабочим визитом Испанию. Там он встретился с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Во время визита в Испанию Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и этим пиренейским государством.

28 мая Зеленский посетил Бельгию с официальным визитом.

Украина и Бельгия подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе.

Кроме того, Зеленский по приглашению президента Марселу Ребелу де Созы и премьер-министра Луиша Монтенегру посетил Португалию. Там Зеленский также подписал соглашение о безопасности. Оно предусматривает материальную и финансовую поддержку для Украины на текущий год.

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