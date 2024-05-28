30 F-16 и 977 млн евро помощи: Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

В Офисе президента рассказали детали подписанного с Бельгией соглашения.

https://glavred.info/ukraine/30-f-16-i-977-mln-evro-pomoshchi-ukraina-i-belgiya-zaklyuchili-soglashenie-o-garantiyah-bezopasnosti-10568525.html Ссылка скопирована

В Офисе президента рассказали детали подписанного с Бельгией соглашения/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Украина и Бельгия во вторник, 28 мая, подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе.

Об этом сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Он отметил, что это сильный документ, который закрепляет неизменную поддержку Бельгии в течение десятилетнего срока действия соглашения.

"Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 миллионов евро в этом году и предоставит 30 самолетов F-16. Первые истребители должны быть переданы уже в этом году. Спасибо за это решение!", - отметил он. видео дня

На сайте Офиса президента Украины отмечается, что впервые в таком соглашении по безопасности было указано конкретное количество военных самолетов, которые получит наше государство от Бельгии. Украине передадут 30 самолетов F-16 до 2028 года. Первые истребители планируют передать уже в этом году.

В соглашении также предусмотрено, что Бельгия будет своевременно предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, современную военную технику и вооружение, учитывая потребности нашего государства, а также будет способствовать проведению военных тренировок.

"Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению убытков, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении и реконструкции. Будет углубляться сотрудничество в сферах разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации", - отметили в Офисе президента.

Кроме этого, Бельгия в подписанном соглашении подтвердила, что поддерживает будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, Бельгия является уже одиннадцатой страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, которая была принята в столице Литвы Вильнюсе 12 июля 2023 года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Что известно о самолетах F-16/ Инфографика: Главред

Визит Владимира Зеленского в Бельгию - что известно

Ранее сообщалось, что Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности. У президента Украины на 28 мая запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером.

Также сообщалось, что Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 - стало известно, когда ждать первые самолеты. Бельгия вошла в "коалицию F-16" в 2023 году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред