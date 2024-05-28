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Дискуссии излишни: министр Нидерландов сказала, сможет ли Украина ударить по РФ

Мария Николишин
28 мая 2024, 12:58
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По словам министра обороны Нидерландов, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".
Дискуссии излишни: министр Нидерландов сказала, сможет ли Украина ударить по РФ
Министр Нидерландов сказала, сможет ли Украина наносить удары по РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com

Украина должна наносить удары по целям на территории Российской Федерации, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы -ред.) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - отметила Оллонгрен.

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По ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".

Министр также не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

Кто такая Кайса Оллонгрен

Карин Гильдур "Кайса" Оллонгрен - нидерландско-шведский политик, которая занимает должность министра обороны Нидерландов с 10 января 2022 года. Член партии Демократы 66, сообщает Википедия.

Удары Украины по России: возможность использования оружия союзников

Ранее сообщалось, что Украина не может применить оружие Германии по территории агрессора России, поскольку Берлин предоставлял Киеву вооружение с условием, что оно не будет использоваться вне украинского государства, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

В то же время, американцы неформально говорят, что в Белом доме уже обсуждается вопрос снятия табу на удары Украины американским оружием по территории агрессора России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории, однако Киев сам принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.

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