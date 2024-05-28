Дискуссии излишни: министр Нидерландов сказала, сможет ли Украина ударить по РФ

По словам министра обороны Нидерландов, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".

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Министр Нидерландов сказала, сможет ли Украина наносить удары по РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com

Украина должна наносить удары по целям на территории Российской Федерации, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы -ред.) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - отметила Оллонгрен. видео дня

По ее словам, сейчас Украина борется "со связанной за спиной одной рукой".

Министр также не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

Кто такая Кайса Оллонгрен Карин Гильдур "Кайса" Оллонгрен - нидерландско-шведский политик, которая занимает должность министра обороны Нидерландов с 10 января 2022 года. Член партии Демократы 66, сообщает Википедия.

Удары Украины по России: возможность использования оружия союзников

Ранее сообщалось, что Украина не может применить оружие Германии по территории агрессора России, поскольку Берлин предоставлял Киеву вооружение с условием, что оно не будет использоваться вне украинского государства, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

В то же время, американцы неформально говорят, что в Белом доме уже обсуждается вопрос снятия табу на удары Украины американским оружием по территории агрессора России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории, однако Киев сам принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.

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