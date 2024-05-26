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Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

Андрей Ганчук
26 мая 2024, 20:40
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Украина использует вооружения, которые предоставляет ей Германия, в рамках четко согласованный правил, сказал журналистам канцлер Олаф Шольц.
Шольц, танк леопард
Шольц "не видит" причин снимать табу для Украины на удары немецким оружием по России / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, скриншот YouTube

Украина не может применить оружие Германии по территории агрессора России, поскольку Берлин предоставлял Киеву вооружения с условием, что они не будут использоваться вне украинского государства. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Tagesschau, глава правительства сказал, что его политика заключается в том, чтобы не допустить "большой войны".

Более того, Шольц "не видит" причин для снятия ограничения для Украины на использование немецкого оружия по территории России.

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"(Есть, - ред.) четкие правила, согласованные с Украиной и работающие… Во всяком случае, это моя позиция", - добавил Олаф Шольц и подчеркнул, что поставки вооружения Киеву это также "предотвращение эскалации войны, войны между Россией и НАТО".

Удары по России

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Запад может разрешить Украине бить своим оружием по РФ – главные новости:

В Конгрессе США обратились к администрации президента Байдена с просьбой убрать табу для Украины на применение американского оружия по России. Конгрессмены призвали Белый дом поспособствовать тому, чтобы ВСУ могли эффективно защищаться.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал удары Украины по РФ американским оружием. По его словам, Украина должна сама свободно распоряжаться вооружениями так, как ей нужно.

Пришло время снять ограничения на удары по РФ оружием Запада, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, такое решение поможет украинским войсками защитить свою границу в Харьковской области.

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