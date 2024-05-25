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"Пришло время": Столтенберг призвал союзников НАТО позволить Украине бить по территории РФ

Алёна Воронина
25 мая 2024, 08:52обновлено 25 мая, 10:04
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Он отметил, что пришло время пересмотреть этот запрет, особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы.
'Пришло время': Столтенберг призвал союзников НАТО позволить Украине бить по территории РФ
Столтенберг призвал союзников НАТО позволить, чтобы Украина била по территории РФ/ коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, УНИАН

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, которые предоставляют Украине оружие для борьбы со страной-агрессором Россией, разрешить бить этим оружием по военным объектам в России.

Об этом Столтенберг сказал в интервью изданию The Economist. Он подчеркнул, что пришло время пересмотреть вопрос о таком запрете.

"Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, не стоит ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории очень затрудняет ее самозащиту", - отметил генсек НАТО.

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РФ продолжит завоевывать незначительные позиции

Также Столтенберг отметил, что российские оккупанты будут продолжать давить на фронте и захватывать незначительные позиции. По его словам, страна-агрессор Россия готова заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения.

Генсек Альянса также упрекнул союзников в Европе, которые пообещали предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Столтенберг отметил, он "не видел ничего близкого к этому".

Он признал, что есть риск эскалации и подчеркнул, что Альянс хочет не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе. Но в то же время Столтенберг подчеркнул, что есть большая разница между поставками оружия, учениями и военными действиями.

"Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело", - подчеркнул он.

Также он прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину и отметил, что в Альянсе не имеют таких намерений, ведь не хотят, чтобы эта война переросла в войну Североатлантического альянса и РФ.

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

В Бундестаге призвали разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием

Политик немецких "Зеленых", глава Комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер призвал разрешить Украине бить по территории страны-агрессорки России западным оружием, сообщает Spiegel.

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать оружие, которое она получила, для защиты от российских истребителей в российском воздушном пространстве… Международное право позволяет нападавшему государству атаковать военные объекты в стране агрессоре. Это часть самообороны. Ведь российская армия бомбит украинский город Харьков, имеющий миллионное население, днем и ночью со своей территории, в том числе и управляемыми бомбами, попадающими всего за 40 секунд", – отметил он.

Запрет США бить ее оружием по территории РФ - что известно

Ранее сообщалось, что Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США. Если США согласятся на такие изменения, то это будет указывать, что произошли серьезные изменения в политике администрации американского президента. Запрос Украины, который она сделала на прошлой неделе, еще рассматривается.

В ISW отметили, что запрет США бить по РФ западным оружием подрывает обороноспособность Украины. Войска РФ свободно собираются перед наступлениями, а авиация России спокойно бьет ракетами и бомбами из-за того, что Украина не может бить по территории РФ западным оружием.

Также сообщалось, что во Франции выступили с важной инициативой. Парижу нужно разрешить Киеву наносить удары французским оружием по территории России. Надо следовать примеру Британии. Не должно быть так, что у агрессора больше возможностей, чем у жертвы, заявил руководитель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж.

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