Наступление РФ на Харьковщине угасло: Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада уже дают определенные результаты на фронте. Наступление российских оккупантов на Харьковщине замедлилось. Об этом заявил Генштаб Эстонии, пишет ERR.
"В последние дни Россия не достигла успехов ни на одном направлении или этот успех является промежуточным. Однако ВС РФ продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объектов", - заявили в Эстонии.
По данным Генштаба Эстонии, Россия укрепляет северный берег реки Волчья возле Волчанска и наращивает присутствие в "буферной зоне". С увеличением российских сил в этом регионе могут возникнуть условия для расширения наступательных действий оккупантов на другие приграничные районы.
В Донецкой области ситуация остается напряженной. Российские силы продолжают активные боевые действия, расширяя зоны своего контроля благодаря местным тактическим победам.
"Основные бои без существенных тактических изменений сосредоточены на Покровском направлении в районе населенного пункта Очеретино и вокруг Первомайского. Россия продолжает оказывать давление на Часов Яр", - добавили в Генштабе.
На южном направлении бои продолжаются в Запорожской области, в частности в районе Роботино, но оборона ВСУ остается прочной. Генеральный штаб Эстонии напомнил, что украинские защитники успешно удерживают плацдарм на левом берегу реки Днепр, несмотря на давление со стороны врага.
Наступление РФ на Харьковщине - детали боев
Напомним, ВСУ удалось взять под боевой контроль ранее захваченные российскими оккупантами приграничные районы Харьковской области, сообщил президент Владимир Зеленский.
Также на Харьковском направлении ВСУ отбили атаки российских войск и начали контрнаступление. Противника удалось остановить. Сейчас Силы обороны активно восстанавливают утраченные позиции, рассказал Прохоренко.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины отбили крайние территории к северу от Харькова и продвинулись на юго-восток от Лукьянцев. Российские оккупанты перешли к активной обороне в направлении Липцов.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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