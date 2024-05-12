DeepState: россияне подобрались к Волчанску, ситуация грозит стать критической

РФ пытается оттянуть силы ВСУ с других участков фронта.

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ВС РФ продолжают заводить пехоту на территорию Украины / Коллаж Главреда. Фото: DeepState, Стерненко

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, говорится в материале OSINT-сообщества DeepState.

Враг, по словам аналитиков, подобрался к северным окраинам Волчанска. Замечено большое количество российской пехоты, возле самого города оккупанты пытаются закрепиться.

"Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами к населенным пунктам и пытается там закрепляться, насыщаться и продолжать движение", - описывают ситуацию аналитики. видео дня

В поддержку усилий оккупантов работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ. Силы Обороны пытаются остановить врага, наносят поражения.

Аналитики указывают, что без введения резервов ситуация может стать крайне ужасной.

Бои за Волчанск и другие населенные пункты - прогноз аналитиков

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, основной целью боев на Харьковщине является не оккупация или окружение Харькова, а распыление противником сил и средств ВСУ.

Коваленко отметил, что Россия выбрала для "удара" села, которые находятся экстремально близко к границе с РФ и практически все они после деоккупации в 2022-м были в серой зоне.

Аналитик прогнозирует усиление боев, предыдущие двое суток, по его мнению, были скорее разведкой боем.

"Оккупанты будут пытаться оккупировать Волчанск. Попробуют выйти на Липцы. Активизируются даже по Е-105 и будут ломиться в Казачью Лопань", - считает Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Ранним утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения.

Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

Российские оккупанты своим наступлением в Харьковской области преследуют три цели, считают аналитики Института изучения войны: оттянуть украинские силы по другим направлениям; продвинуться в Харьков на такое расстояние, которое позволило бить из артиллерии; создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить контрнаступательные операции защитников Украины в этом регионе.

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