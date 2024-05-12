"Путину не могут сказать "нет": РФ может напасть на Сувалкский коридор - Жирохов

В России нет генералов, которые могли бы сказать Путину "нет", поэтому оккупанты могут развязать новые конфликты в Европе, даже если им не будет хватать сил.

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РФ может напасть на Сувалкский коридор, отмечает Жирохов/ колаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Страна-агрессор Россия может начать военную агрессию в Сувалкском коридоре. Решение о том, начинать ли такую военную операцию, зависит лишь от политического решения Кремля. Если российский диктатор Владимир Путин решит это сделать, то его решение не будет зависеть ни от событий на фронте в Украине, ни от того, хватает ли российским оккупантами сил.

Такое мнение высказал историк, военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Главреду. Он отметил, что многие часто пытаются анализировать действия Москвы с точки зрения военной науки, но это неправильно.

Жирохов напомнил, что в 2021 году было много мнений о том, что наступление России на Украину невозможно, потому что численность группировки, которую россияне собрали у украинских границ, не позволяла решить такую военную задачу.

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"Однако Путин принял политическое решение и генералы сказали "да". Российские войска начали наступление, после чего стало понятно, что у них плохая логистика, недостаточно войск и еще куча нерешенных вопросов", - сказал военный эксперт.

По его словам, действия россиян в военную логику не укладываются. Эксперт отметил, что если Путин примет решение о наступлении на Харьков, условно говоря, двумя дивизиями или силами 110-тысячной группировки, его приказ будет выполнен и они пойдут в атаку. Потому что в России нет генералов, которые могли бы сказать Путину "нет".

"Я не согласен с мнениями о том, что вероятность наступления России будет определяться наличием многочисленной группировки для проведения определенных боевых действий. Аргументы относительно того, что для наступления на Сумы, например, нужно 500 тысяч военных, являются нецелесообразными. За два года мы уже увидели, что у россиян это так не работает. Россияне не будут собирать каких-то группировок. Например, есть у них несколько бригад, их возьмут, перебросят за два дня самолетами в зону боевых действий, и отправят в наступление", - предполагает Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где ведутся контрударные действия на Харьковщине. Президент Украины дважды заслушал доклады главкома ВСУ, на Харьковщине усиливают украинские подразделения.

Напомним, у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Россия накапливала ресурсы для наступления, подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее в ISW отмечали, что наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели. Российские захватчики пытаются продвинуться вперед в Харьковской области, чтобы достичь трех целей.

Также в ISW отмечали, что РФ пошла на "рискованный шаг" РФ в Харьковской области. Кремлевское военное командование считает, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области.

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