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Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России: вспыхнул сильный пожар

Алёна Воронина
12 мая 2024, 09:00
693
Беспилотники упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, после чего там вспыхнул пожар.
Взрывы на Волгоградском НПЗ в РФ
Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России/ коллаж: Главред, фото: скрин

Беспилотники атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгоградской области страны-агрессора России. После этого на НПЗ начался сильный пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что несколько громких взрывов прозвучали около 2:30 ночи. До этого был слышен характерный звук дронов.

В Telegram-канале Shot отмечается, якобы беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упали на территорию НПЗ, что вызвало пожар. При этом в паблике пишут, якобы пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

видео дня

Атаку и пожар на заводе также подтвердил губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров.

Атака дронов на Волгоградский НПЗ в РФ
Атака дронов на Волгоградский НПЗ в РФ/ скрин

Смотрите видео пожара после атаки на Волгоградский НПЗ в РФ:

Атаки на российские НПЗ

Напомним, США просили Украину воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России еще в феврале 2024 года. The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, как вице-президент Камала Харрис встречалась с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта "конфиденциальная" просьба, по словам собеседников журналистов, очень разозлила украинского президента.

В апреле 2024 года министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя". По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что удары беспилотниками глубоко внутри территории страны-агрессора РФ являются частью стратегии по принуждению Кремля отказаться от нападения на Украину. Такие операции необходимы для сохранения давления на диктатора Владимира Путина несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак.

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