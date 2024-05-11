"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

Российские оккупанты пытаются захватить село Глубокое, которое ведет к дамбе Травянского водохранилища.

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В Харьковской области идут бои за 8 населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот из видео

Российские оккупанты устроили новую волну наступления на Харьковскую область. На севере региона уже идут бои за 8 населенных пунктов. Оккупанты хотят выйти на Травянское водохранилище. Об этом сообщает рота ударных БПОА "Острые козырьки" спецподразделения Нацгвардии "Омера".

По состоянию на вечер 11 мая бой идет за село Глубокое.

"На 20:00 идут бои за населенный пункт Глубокое, который ведет к дамбе Травянского водохранилища. Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТрО, "Кракена" держат этот населенный пункт. Верим в победу. Россияне прут, несут большие потери, но наступают... Русские умирают пачками, но все равно давят и местами добиваются успеха. Ночь будет очень сложная", - сказал боец. видео дня

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Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян наступать и продвигаться вглубь территории Украины. Украинские защитники осуществляют огневое поражение, чтобы остановить наступление россиян и уничтожить их.

По данным СМИ, утром 11 мая российские оккупанты возобновили наступательные операции на Харьковщине вблизи поселка Глубокое. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что командование усилило оборонительные подразделения ВСУ. Противника локализовали в "серой зоне", она не расширяется.

Как сообщал Главред, на Харьковщине продолжаются тяжелые бои в районе населенных пунктов, которые ранее были в "серой зоне". ВСУ ведут бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, Олейниково и Огирцево, рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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