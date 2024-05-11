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"Сюрпризов враг не принес": в ОВА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине

Руслана Заклинская
11 мая 2024, 16:31
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Вражеские ДРГ искали слабые позиции на границе, но все попытки остановили Силы обороны Украины, рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
'Сюрпризов враг не принес': в ОВА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине
На Харьковщине продолжаются бои в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

В субботу, 11 мая, на Харьковщине продолжаются тяжелые бои в районе населенных пунктов, которые ранее находились в "серой зоне" на северной и северо-восточной границе области. ВСУ ведут бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, а также в районе Олейниково и Огирцево. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Ситуация по этим направлениям полностью контролируемая. Сюрпризов враг для нас не принес - наткнулся на огневое поражение украинских боевых бригад", - рассказал Синегубов.

По его словам, российские оккупанты пытались наступать также на других направлениях в пределах области. Российские диверсанты искали слабые позиции на границе, однако все попытки вражеских ДРГ остановили Силы обороны Украины.

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"Наши воины никаких позиций не потеряли ни по Купянскому направлению, ни по северу. Поэтому сейчас ситуация действительно тяжелая, потому что враг активизировал свои действия на новом фактически направлении, однако она полностью контролируема", - отметил Синегубов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что для Харькова отсутствует угроза наземной операции со стороны врага.

"Силы обороны делают все возможное для удержания позиций. Все госорганы работают на местах", - подчеркнул он.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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Напомним, на Волчанском направлении враг нанес авиаудары, используя КАБы. С началом ночи россияне усилили обстрелы украинских позиций артиллерией. Примерно в 5 утра 10 мая противник попытался прорвать оборону ВСУ под прикрытием бронетехники.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало наступления оккупантов в Харьковской области.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток россиян наступать и продвигаться вглубь территории Украины. Украинские защитники осуществляют огневое поражение, чтобы остановить наступление россиян и уничтожить их.

По данным СМИ, утром 11 мая российские оккупанты возобновили наступательные операции на Харьковщине вблизи поселка Глубокое.

Как сообщал Главред, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что командование усилило оборонительные подразделения ВСУ. Противника локализовали в "серой зоне", она не расширяется.

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