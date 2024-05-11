Не 50 тысяч: эксперт назвал численность войск РФ, наступающих на Харьковщине

Аналитик отмечает, что для наступления на Харьковщине россияне применили ограниченные силы, численность которых гораздо меньше 50 тысяч военнослужащих.

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Эксперт назвал точную численность войск РФ, наступающих на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты начали наступ ление с применения техники на севере Харьковской области. Некоторые аналитики и военные эксперты отмечают, что российские оккупанты собрали на этом направлении боевых действий 50 тысяч военный. Однако, эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко опровергает эти цифры. Об этом он сообщил в своем Телеграмме.

По его словам, 50 тысяч, а точнее 53 тысячи военнослужащих ВС РФ - это общая численность новосозданной группировки войск "Север". Кроме того, в нее входят:

Танки - 400;

ББМ - 1 000;

Ствольная артиллерия - 1 000;

РСЗО - более 100.

Александр Коваленко отмечает, что почти 35 тысяч российских военнослужащих рассеяны вдоль украинско-российской границы в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ на протяженности в 750 километров.

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"В боевых действиях в приграничной зоне Харьковской области сейчас участвуют подразделения 7-го ОМСП 11 и 18-й МСД 11 АК, а также подразделения 44 АК. В частности 30-й МСП 72-й МСД и 128-й ОМСБр", - указывает аналитик.

Эксперт добавляет, что основные ударные силы 44-го армейского корпуса до сих пор полностью не развернуты в зоне ответственности корпуса (до начала активных действий должны были перебросить 3 750 солдат, но не уложились).

"В связи с чем активно используются силы 11 АК (армейского корпуса - ред.), в частности, штурмовые роты и несколько батальонных групп, что свидетельствует об оперировании на переднем крае численно группировкой чуть более 2 000 военных, без учета резервов", - делает вывод аналитик группы "Информационное сопротивление".

Он отмечает, что при анализе любой информации, в том числе и относительно российского наступления на Харьковщине - важны детали.

"И хотя 50-тысячная группировка - это не то количество, которое может реально угрожать городу-миллионнику оккупацией, но все же, в эпоху и без того масштабного ИПСО врага, не добавляйте людям нервов громкими шокирующими заявлениями, которые имеют лишь относительное отношение к реальности", - резюмировал он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Наступление РФ на Харьков - что известно о боях на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, историк и военный эксперт Михаил Жирохов оценил возможный риск нового наступления российских оккупантов на Харьков. Он отметил, что некоторые варианты атаки обсуждаются в военных кругах. В частности, Жирохов считает, что армия РФ может попытаться сначала захватить территорию на Сумщине.

По сообщению The Economist, российские оккупанты готовятся к наступлению на Харьков, вероятно, в середине мая. Примерно 50 тысяч вражеских сил стоят в 40 километрах от украинской границы. Один из возможных сценариев предусматривает изоляцию Харькова путем перерезания главной дороги в Киев. Другой вариант - движение на 10 км ближе, чтобы враг мог обстреливать город из артиллерии. Целью РФ является создание буферной зоны в Харьковской области для защиты Белгорода от украинских атак.

В свою очередь, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты начали новую волну наступления на севере Харьковщины. Враг атаковал украинские позиции в Харьковском и Чугуевском районах.

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