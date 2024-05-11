Военный эксперт пояснил, что стоит за словами Макрона об отправке войск в Украину

По словам Александра Коваленко, заявление президента Франции Эммануэля Макрона имеет не только политический, но и исторический контекст.

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Что стоит за заявлением Макрона об отправке войск в Украину - объяснение Александра Коваленко / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Заявление президента Франции Макрона о возможном введении войск в Украину ‒ отнюдь не только политическая риторика. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Я думаю, что заявление Макрона - не только политическая риторика. Сейчас не только Украина, но и Европа переживает очень непростой исторический период. Это звездное время для Макрона, когда он может продемонстрировать себя в роли активного и действенного политика, способного принимать непопулярные решения. Отправка войск в Украину - ведь непопулярное решение, причем не только в Европе. Страны Европы, как это уже было во времена Второй мировой войны, до сих пор не поняли, что они находятся в состоянии Третьей мировой. Современная Россия - такая же нацистская Германия, которая угрожала всей Европе. Понимание ситуации и осознание этого факта очень медленное", ‒ сказал он.

По словам Коваленко, вышеуказанное заявление Макрона имеет не только политический, но и исторический контекст.

"Президент Франции Макрон - первый из лидеров Европейского Союза, который открыто заявляет об угрозе, исходящей от России, необходимости военной помощи Украине, консолидации и формировании коалиции. Поэтому заявление Макрона имеет не только политический, но и исторический контекст. О Макроне будут помнить как о первом европейском лидере, который начал открыто говорить об угрозах Европе", ‒ подытожил он.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Смотрите на видео интервью Александра Коваленко Главреду:

Отправка западных войск в Украину - что известно об инициативе Макрона

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАТО может прямо вмешаться в войну с Россией против Украины, если российские оккупанты сломают линию обороны ВСУ на северо-западе Украины или спровоцируют военные действия против стран Балтии, Польши или нападут на Молдову.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных войск в Украине, глава МИД Польши Сикорский считает, что лучше поставить Путина в ситуацию, когда он не знает, какой реакции ожидать от Запада, а не заранее исключать определенные возможности.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что идея Макрона о размещении западных войск в Украине является неправильной и может привести к эскалации конфликта.

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