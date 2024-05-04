Отправка польских войск в Украину: Сикорский заинтриговал заявлением

Сикорский заявил, что нужно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет дальше делать.

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Польша может отправить свои войска в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российского диктатора Владимира Путина стоит поставить в такую ситуацию, когда он не будет знать, чего ждать от Европы.

Ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он ничего не исключает, когда речь идет о присутствии западных войск в Украине, Сикорский оценил, что правильно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет делать, вместо того, чтобы заранее исключать определенные варианты развития событий, передает RMF 24.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, он сказал, что Минобороны не будет раскрывать карты.

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"Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть диктатор Путин думает о том, что мы будем делать. Мы тратим на оборону наибольшую часть нашего ВВП в НАТО - 4 процента, и мы можем потратить больше в следующем году", - подчеркнул Сикорский.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Войска НАТО в Украине: что известно

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину. По его словам, существует два условия для отправки французских военных в Украину: прорыв РФ на фронте и запрос Киева. Он также добавил, что Париж уже отправлял военных в другие страны.

В ОП оценили идею Макрона о введении войск. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления президента Франции о возможности ввода войск союзников в Украину. Страна будет рассматривать любые сценарии для защиты от агрессии РФ.

В Британии поддержали идею переброски войск в Украину. Джеймс Гиппи прокомментировал идею ротации украинских бригад с линии фронта. При этом он отметил, что войска союзников могут разместить на территории западных областей Украины.

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