"Макрон прав": в Британии поддержали идею переброски войск в Украину

Джеймс Хиппи прокомментировал идею ротации украинских бригад с линии фронта.

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Джеймс Хиппи поддержал отправку войск в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/jheappey, Facebook/theministryofdefence

Запад должен отправить в Украину свои войска, которые могут быть размещены в западных областях страны, заявил экс-министр вооруженных сил Британии, депутат парламента Джеймс Хиппи.

В эфире Сhannel4 он поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона с по поводу отправки западных войск в Украину.

При этом он отметил, что войска союзников могут разместить на территории западных областей Украины, а отправки тысячи танков, сотен истребителей и тысяч артиллерийских орудий не хватит для победы ВСУ

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"В Западную Украину, чтобы провести обучение. Макрон был прав, когда выдвинул эту идею", - сказал британский политик.

Он обратил внимание на то, что идея ротации украинских бригад с линии фронта и переброска их в Германию или Польшу на обучение – малореалистичная.

"Я не думаю, что украинские генералы могут позволить себе держать их вне линии фронта так долго. Поэтому я думаю, что следующий большой шаг вперед – это не возможности в виде системы оружия или чего-то еще, следующий большой шаг – это прибытие военных в Западную Украину для проведения этой комбинированной подготовки", - добавил Хиппи.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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