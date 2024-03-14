Макрон хочет отправить войска в большой украинский город - Le Monde

Французские войска могут оказаться в Украине уже в ближайший год.

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Макрон может отправить свои войска в Одессу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Франция может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. Их планируют отправить в один большой украинский город. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde.

Во Франции отмечают, что война, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, уже "заходит в тупик". Макрон заявил, что в ближайший год планирует отправить своих людей в Одессу.

"В любом случае, в ближайший год мне придется отправить часть своих людей в Одессу", - сказал Макрон. видео дня

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее сообщалось о том, что Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины. В рамках маневров Альянса весной 2025 года Франция увеличит контингент своих войск в Румынии до 4 тысяч солдат и 50 танков. Дополнительно в страну перебросят еще 37 танков Leclerc.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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