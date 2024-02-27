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Французские войска могут отправить в Украину: в МИД Франции назвали условие

Юрий Берендий
27 февраля 2024, 20:52
В МИД Франции объяснили заявление президент республики Эмануэля Макрона о возможности въезда в Украину французских военных.
Французские войска могут отправить в Украину: в МИД Франции назвали условие
В МИД Франции оценили инициативу Макрона отправить войска в Украину / Коллаж Главред, фото: Офис президента, Агмее française

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям. Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления в парламенте французский министр пояснил, что Париж "должен рассмотреть новые меры для поддержки Украины".

"Они должны соответствовать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащита, производство оружия на месте, на украинской территории. Некоторые из этих действий могут нуждаться в присутствии на украинской территории, не переходя в то же время черту боевых действий", – сказал Сежурне.

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Он подчеркнул, что "нельзя исключать ничего", поскольку это "было и остается позицией президента республики".

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Помощь Франции для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страны-союзники Украины объединятся для поставки ракет средней и большой дальности в Украину. Эту инициативу он объявил после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже 26 февраля.

Франция будет поддерживать Украину в противостоянии против России, чтобы оккупанты потерпели поражение. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 февраля.

В тот же день, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

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