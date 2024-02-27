Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, которая стала известной в Украине во время последних боев за Авдеевку, предупредил, что будущие боевые действия будут сложными, и нация должна быть готова к возможным ситуативным отступлениям. Об этом он рассказал в комментарии NV.
По словам Жорина, пока нет ни одного волшебного способа кардинально изменить ситуацию на фронте.
"Панацея в том, что мы должны мобилизоваться все, и готовиться, что это будет трудная и сложная история, в которой нам придется собраться, чтобы одержать победу", - предупредил он.
Жорин соглашается с тем, что наличие боевой авиации помогло бы частично сдержать Россию и не позволять ей контролировать воздушное пространство. Это бы сделало защиту Авдеевки немного легче, но в целом не изменило бы ситуацию.
"Вопрос был бы исключительно в промежутке времени, который бы мы за счет этого выиграли", - пояснил военный.
Для изменения ситуации в пользу Украины необходим не только контроль над небом, но и артиллерия, военный персонал, бронетехника - сейчас этого не хватает для выполнения боевых задач. Он подчеркивает, что сейчас нужны дополнительные резервы в виде военнослужащих.
"Имея людей, но не имея территории, мы можем освободить те территории. Имея территории, и не имея людей, мы не сможем защитить эту территорию", - отмечает Жорин.
Военный отметил, что после событий в Авдеевке возможны новые сложные решения, однако Вооруженные Силы Украины сейчас активно работают над тем, чтобы нейтрализовать как можно больше российских военных.
"Мы должны быть готовы к таким не очень приятным решениям, как с Авдеевкой", - сказал он.
Что известно о 3 ОШБр
Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создан на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.
Ситуация в районе Авдеевки
Силы обороны Украины возле Авдеевки успешно заблокировали штурмовые группы российских войск на северо-восточных окраинах села Орловка. Об этом сообщили в ОСУВ "Таврия".
Украинские военные смогли стабилизировать линию обороны на Авдеевском направлении в трех точках, сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.
В районе Авдеевки сложная обстановка из-за активного использования противником большого количества военной техники и живой силы, заявил младший сержант батальона БПАК, 3-го ОШБр Анатолий Никитин (позывной "Бетон").
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