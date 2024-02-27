Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

В 3 ОШБр отметили, что для изменения ситуации на фронте нужны артиллерия, дополнительные резервы военнослужащих и контроль над воздушным пространством.

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В 3 ОШБр спрогнозировали ход боевых действий после отступления из Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, командование Объединенных Сил ВС Украины

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, которая стала известной в Украине во время последних боев за Авдеевку, предупредил, что будущие боевые действия будут сложными, и нация должна быть готова к возможным ситуативным отступлениям. Об этом он рассказал в комментарии NV.

По словам Жорина, пока нет ни одного волшебного способа кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Панацея в том, что мы должны мобилизоваться все, и готовиться, что это будет трудная и сложная история, в которой нам придется собраться, чтобы одержать победу", - предупредил он.

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Жорин соглашается с тем, что наличие боевой авиации помогло бы частично сдержать Россию и не позволять ей контролировать воздушное пространство. Это бы сделало защиту Авдеевки немного легче, но в целом не изменило бы ситуацию.

"Вопрос был бы исключительно в промежутке времени, который бы мы за счет этого выиграли", - пояснил военный.

Для изменения ситуации в пользу Украины необходим не только контроль над небом, но и артиллерия, военный персонал, бронетехника - сейчас этого не хватает для выполнения боевых задач. Он подчеркивает, что сейчас нужны дополнительные резервы в виде военнослужащих.

"Имея людей, но не имея территории, мы можем освободить те территории. Имея территории, и не имея людей, мы не сможем защитить эту территорию", - отмечает Жорин.

Военный отметил, что после событий в Авдеевке возможны новые сложные решения, однако Вооруженные Силы Украины сейчас активно работают над тем, чтобы нейтрализовать как можно больше российских военных.

"Мы должны быть готовы к таким не очень приятным решениям, как с Авдеевкой", - сказал он.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создан на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация в районе Авдеевки

Силы обороны Украины возле Авдеевки успешно заблокировали штурмовые группы российских войск на северо-восточных окраинах села Орловка. Об этом сообщили в ОСУВ "Таврия".

Украинские военные смогли стабилизировать линию обороны на Авдеевском направлении в трех точках, сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

В районе Авдеевки сложная обстановка из-за активного использования противником большого количества военной техники и живой силы, заявил младший сержант батальона БПАК, 3-го ОШБр Анатолий Никитин (позывной "Бетон").

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