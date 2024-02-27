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Операция "Майдан-3": разведка "слила" план РФ по расшатыванию ситуации в Украине

Юрий Берендий
27 февраля 2024, 18:48
В комитете по вопросам разведки при президенте предупредили о спецоперации РФ по дестабилизации ситуации в стране до первой половины июня.
Операция 'Майдан-3': разведка 'слила' план РФ по расшатыванию ситуации в Украине
Операция Майдан - 3 достигнет кульминации в марте-мае 2024 года / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что Россия рассчитывает на кульминацию своей информационной спецоперации против Украины в ближайшие недели. Отмечается, что к первой половине июня России надеется расшатать ситуацию в стране и нанести Украине военное поражение на востоке. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, ссылаясь на заявление комитета по вопросам разведки при президенте.

"Основные направления и цели врага - срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян - уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире", - говорится в сообщении.

Кроме того, в комитете по вопросам разведки при президенте отмечают, что цель россиян внутри Украины заключается в том, чтобы деморализовать граждан государства, посеять панику и рассорить украинских военных с гражданскими, рассорить всех со всеми.

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Российские спецслужбы имеют значительный опыт в проведении гибридных войн. Они выделяют значительные ресурсы на информационные атаки против Украины, которые не уступают с расходами на конвенционную войну.

Комитет отметил, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан-3" на распространение антиукраинских настроений, только на платформе Telegram Россия потратила почти 250 млн долларов. Общий бюджет операции, по данным разведки, составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая затратная "акция" российских спецслужб в истории.

"Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", - отметили в комитете.

В сообщении говорится о том, что методика кампании достаточно типична для российских спецслужб: ставится под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространяются панические настроения и уныние, искусственно противопоставляются гражданские и военные, спровоцированы конфликты с нашими союзниками, распространяются различные "теории заговора" в обществе.

В комитете отмечают, что это происходит на фоне публичных заявлений РФ о разработке новых типов оружия, которое, по мнению россиян, должно обеспечить техническое превосходство РФ над Западом в течение следующего десятилетия. Из этого следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, поэтому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без Украины.

Также россияне через своих агентов влияния в Украине и по всему миру будут использовать различные способы, такие как организация протестных акций, чтобы сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленными.

"По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции", - указывают в Комитете по вопросам разведки при президенте.

Разведчики призвали украинское общество и международных партнеров и союзников усилить совместное сопротивление и принять всеобъемлющие меры безопасности, в частности в сфере информационной безопасности.

Они также указывают на то, что это необходимо для эффективного противостояния глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны, которую Российская Федерация и ее преступные союзники ведут против всего цивилизованного мира.

"Нашему обществу нужно единство", - подчеркивают они.

Когда истекает президентский срок Владимира Зеленского?

20 мая 2024 года формально истекает президентский срок Владимира Зеленского. Согласно Конституции президент будет находиться в должности до избрания нового главы государства, а по закону во время военного положения выборы не проводятся. Следовательно, согласно основному закону, президент и Верховная Рада должны выполнять свои полномочия до следующих выборов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии "Радио Свобода".

Операция Майдан-3 - что известно

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что руководство Кремля разработало план для его отстранения от должности главы государства. Он отметил, что в Москве придумали план дестабилизации в Украине, который условно называется "Майдан-3".

Журналист Артем Зябкин в эфире ТСН сообщил, что "Украиной пронеслась череда скандалов, которым точно радуется враг".

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война в Украине ИПсО
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