Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российской операции под названием "Майдан-3".
Артем Зябкин на YouTube-канале ТСН сообщил, что Украиной пронеслась череда скандалов, которым точно радуется враг. Речь идет и о языковом скандале с экс-депутатом Фарион, и о фейках относительно Залужного.
"Десятки кремлевских помоек громко обсуждали сообщение депутата Арьева о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ. Впоследствии депутат от слов отказался, а вот пропагандистов уже было не остановить. Они даже записали видео с фейковым Залужным, который призвал людей устроить госпереворот и снести президента. К счастью, ра**истский монтаж не был убедительным. Однако следующие провокации могут быть более креативными и не менее дерзкими", - отметил он.видео дня
Россияне имеют также другой план, как ослабить Украину. Для этого ра**исты хотят разжечь новую войну в Европе. По данным украинской разведки под прицелом Кремля - Балканы и Молдова.
Напомним, что в НАТО сообщили, что Кремль готовит новое наступление. В НАТО отметили, что поддержка Украины остается ключевым приоритетом для всех членов альянса, включая США.
Эксперт спрогнозировал планы Кремля. Враг продолжает уничтожение Авдеевки. По словам военного обозревателя, цель Кремля заключается в реализации так называемого "плана Новороссия".
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