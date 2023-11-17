'Россияне шокированы': военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины

Военнослужащий рассказал, что уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-shokovani-viyskoviy-zsu-rozkriv-situaciyu-na-livomu-berezi-hersonshchini-10517770.html Ссылка скопирована

Военный рассказал о ситуации на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК Александр Войтко рассказал, что российская армия старается не подводить тяжелую технику ближе к левому берегу Херсонщины. Все из-за эффективной работы большого количества дронов ВСУ.

Как отметил военный в эфире телеканала "Еспресо", что уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу. Захватчики непрерывно его атакуют, но ничего не могут с ним сделать. Безусловно, наиболее титанических усилий прилагают бойцы на Земле, однако работу других средств умалять не стоит.

Так, говорит Войтко, на Земле преимущественно действует наша морская пехота. Украинская артиллерия, авиация, операторы дронов наносят огневое поражение по российской живой силе и технике на левом берегу.

видео дня

"Наши враги поражены, что у нас много беспилотников, которые эффективно работают. Беспилотники играют там довольно важную роль. Это FPV дроны, которые могут поражать российскую технику и живую силу. И из - за этого россияне очень осторожно используют тяжелую технику, стараясь не подводить ее в зону поражения наших дронов, и атакуя плацдарм преимущественно живой силой", - отметил Войтко.

Ситуация на Херсонском направлении: что известно

Напомним, что ВСУ отбивают левый берег Херсонщины. Американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

ВСУ проводят масштабные операции на левом берегу Херсонщины. Российские военкоры ранее заявляли, что ВСУ провели безуспешные атаки из центра крынок. Кроме этого, украинские военные атакуют возле поймы и Песчановки.

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины. Подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.