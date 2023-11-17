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Морпехи взяли несколько плацдармов: ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины

Алексей Тесля
17 ноября 2023, 09:33
Украинские морские пехотинцы сумели провести серию "успешных действий" на левом берегу Днепра.
Морпехи ВСУ
Морпехи ВСУ продвинулись вперед на Херсонщине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/uafmarines

Подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Украинские защитники захватили уже несколько плацдармов левобережья, говорится в сообщении в Facebook Морской пехоты Украины.

Как сообщают украинские морпехи, они сумели провести серию "успешных действий" на левом берегу Днепра.

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"Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", — заявили бойцы.

Кроме того, в Морской пехоте также раскрыли потери российских оккупантов. В частности, уничтожено с начала проведения операции:

  • личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными;
  • 24 танка;
  • 89 артиллерийских систем и минометов;
  • 135 единиц различной автомобильной техники;
  • 48 единиц боевых бронированных машин;
  • 14 плавсредств;
  • 15 единиц специальной техники;
  • 4 командных пункта;
  • 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных;
  • 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Screenshot
/ Facebook/uafmarines

Подробности продвижения ВСУ на Левобережье

В свою очередь спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила информацию о продвижении Вооруженных сил Украины на левом берегу Херсонской области.

По ее данным, подразделения ВСУ продвигаются на левобережье и закрепляют успехи.

"То есть продвижение с нашей стороны все же происходит", – заявила Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ситуация на Херсонщине

Ранее сообщалось, что ВСУ проводят масштабные операции на левом берегу Херсонщины. Аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины проводят масштабные операции на левом берегу Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе новой атаки оккупантов на Херсонщине был разрушен важный объект. Российские войска нанесли удар по Белозерке на Херсонщине, в результате чего пострадали мирные жители.

Как сообщалось ранее, в ОВА подтвердили хорошие новости с левого берега Херсонщины. В Херсонской ОВА отметили, что ВСУ могут освободить важный населенный пункт на Левобережье Херсонщины уже в этом месяце.

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ВСУ морская пехота Херсонская область война России и Украины
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