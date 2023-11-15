Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода

Враг фиксирует локации, а потом туда очень прицельно прилетают КАБы и артиллерия, сугубо по этим местам.

https://glavred.info/ukraine/okupanti-obstrilyuyut-budinki-v-avdijivci-de-lyudi-ryatuyutsya-vid-holodu-10516960.html Ссылка скопирована

Россияне обстреливают жилые дома в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС, скриншот: видео

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россияне бьют по домам, откуда идет дым, ведь с приходом похолодания жители Авдеевки Донецкой области начали отапливать их буржуйками.

"Своими беспилотниками, которые летают над городом, враг фиксирует эти локации, а потом туда очень прицельно прилетают КАБы и артиллерия, сугубо по этим локациям. Это говорит о том, что выбивают мирное население", - сказал он в эфире канала "Еспресо".

По его словам, жители устали от постоянных обстрелов и эвакуируются, даже те, которые не очень хотели. По состоянию на утро 15 листопада 1461 человек эвакуировался из города.

видео дня

"Едущие люди записаны на эвакуацию и на сегодня и на завтра, и даже на пару дней еще вперед действительно люди устали", - отметил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что в ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой. Противник продолжает готовить преступников и лиц, которые никогда не принимали участия в боевых действиях, с целью использования их в штурмах.

В ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян возле Авдеевки. Россияне сбрасывают на Авдеевку и в целом по линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы. Таким образом оккупанты пытаются нанести потери украинским силам,

В РФ колоссальные потери под Авдеевкой. Число уничтоженной военной техники российской армии на Авдеевском направлении превышают 400 единиц, говорит Виталий Барабаш.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.