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Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода

Юлия Закрепа
15 ноября 2023, 10:01
Враг фиксирует локации, а потом туда очень прицельно прилетают КАБы и артиллерия, сугубо по этим местам.
Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода
Россияне обстреливают жилые дома в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС, скриншот: видео

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россияне бьют по домам, откуда идет дым, ведь с приходом похолодания жители Авдеевки Донецкой области начали отапливать их буржуйками.

"Своими беспилотниками, которые летают над городом, враг фиксирует эти локации, а потом туда очень прицельно прилетают КАБы и артиллерия, сугубо по этим локациям. Это говорит о том, что выбивают мирное население", - сказал он в эфире канала "Еспресо".

По его словам, жители устали от постоянных обстрелов и эвакуируются, даже те, которые не очень хотели. По состоянию на утро 15 листопада 1461 человек эвакуировался из города.

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"Едущие люди записаны на эвакуацию и на сегодня и на завтра, и даже на пару дней еще вперед действительно люди устали", - отметил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что в ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой. Противник продолжает готовить преступников и лиц, которые никогда не принимали участия в боевых действиях, с целью использования их в штурмах.

В ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян возле Авдеевки. Россияне сбрасывают на Авдеевку и в целом по линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы. Таким образом оккупанты пытаются нанести потери украинским силам,

В РФ колоссальные потери под Авдеевкой. Число уничтоженной военной техники российской армии на Авдеевском направлении превышают 400 единиц, говорит Виталий Барабаш.

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война в Украине обстрелы Авдеевка
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