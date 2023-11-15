Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

Такой тактикой россияне пытаются усложнить работу нашим средствам поражения.

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Россия готовит новые штурмы на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: Комадування Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что страна-агрессор Россия готовит отряды "Шторм Z" и новомобилизованных для новых штурмов на Таврическом направлении.

Полковник ВСУ в телемарафоне "Єдині новини" рассказал, что украинские войска уничтожили много российской техники, поэтому командование РФ пытается штурмовать относительно небольшими пехотными группами. По его словам, такой тактикой враг пытается усложнить работу нашим средствам поражения.

"Это в основном мотострелки, но также много новомобилизованных. Также фиксируются завод и подготовка к штурмам отрядов "Шторм Z". Из России враг также пытается перебросить для восполнения потерь какие - то силы, это преимущественно не обученные пока еще люди, которые не воевали" - сказал Штупун. видео дня

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно.

Топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге. Силы обороны Украны продолжают операции на Левобережье Херсонщины. По словам генерала Марченко, в планах Генштаба освобождение Кунсбурской косы.

В ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой. Враг изменил тактику наступления на Авдеевку, если ранее враг использовал большие колонны бронетехники и пехоты для протива фронта.

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