УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

Юлия Закрепа
15 ноября 2023, 07:59
Такой тактикой россияне пытаются усложнить работу нашим средствам поражения.
Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении
Россия готовит новые штурмы на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: Комадування Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что страна-агрессор Россия готовит отряды "Шторм Z" и новомобилизованных для новых штурмов на Таврическом направлении.

Полковник ВСУ в телемарафоне "Єдині новини" рассказал, что украинские войска уничтожили много российской техники, поэтому командование РФ пытается штурмовать относительно небольшими пехотными группами. По его словам, такой тактикой враг пытается усложнить работу нашим средствам поражения.

"Это в основном мотострелки, но также много новомобилизованных. Также фиксируются завод и подготовка к штурмам отрядов "Шторм Z". Из России враг также пытается перебросить для восполнения потерь какие - то силы, это преимущественно не обученные пока еще люди, которые не воевали" - сказал Штупун.

видео дня

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск чрезвычайно сложно.

Топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге. Силы обороны Украны продолжают операции на Левобережье Херсонщины. По словам генерала Марченко, в планах Генштаба освобождение Кунсбурской косы.

В ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой. Враг изменил тактику наступления на Авдеевку, если ранее враг использовал большие колонны бронетехники и пехоты для протива фронта.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

08:05 Мир
Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

07:59 Украина
В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

06:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:05

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

07:59

Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

07:41

РФ хочет перехватить инициативу и наступает на нескольких участках фронта - ISW

06:49

В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

06:10

Как Украина готовится к возможному усилению российских ракетных ударовмнение

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
06:03

Какой праздник завтра 16 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

05:30

Россия заставляет похищенных украинских детей плести маскировочные сети - СМИ

05:00

Разборки Пекина с Вашингтоном: когда армия КНР будет готова ответить США – прогноз

04:30

Вы неправильно поливали вазоны: трюк со льдом, который не позволит растениям гнить

Реклама
04:00

Военный эксперт пояснил, в чем будет исключительность F-16 для ВСУ

03:32

Гороскоп на декабрь 2023 для Весов: чем удивит первый месяц зимыВидео

03:00

Анна Кошмал изумила фигурой в нижнем белье и вверх ногами

02:32

Картошка на пюре сварится в 2 раза быстрее: хитрости, которыми пользуются единицы

01:40

Байден и Си Цзиньпин на встрече попытаются "погасить горячую фазу" между странами – Кулик

00:25

"У врага есть успехи": журналист рассказал о жестких боях за Авдеевку

14 ноября, вторник
23:37

Сергей Притула "наехал" на кота Степана и назвал его уклонистом - что случилось

22:58

У оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте - Зеленский

22:39

Юрий Горбунов эмоционально высказался про хейтеров: "Хочется пожелать всем!"

22:36

"Резко стало плохо": Мирзоян прямо рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко

22:28

Нужно найти "странный" листочек за 8 секунд: лишь единицы справятся с задачей

Реклама
21:49

Врывается буря за бурей: Украину накрывает мощная магнитная буря

21:42

Почему нельзя говорить "льготи": есть только один правильный вариант этого слова

21:40

Самые страшные дни: певица Лолита цинично высказалась про начало вторжения России в Украину

21:39

В Израиле сделали острое замечание генсеку ООН Гутерришу: подыгрывал террористам

21:17

Никита Добрынин "засветил" свою девушку

21:03

Когда в Украине могут поднять тарифы на свет и тепло: ответ Минэнерго

20:56

Пауков в вашем доме больше не будет: гениальный лайфхак из 2 инградиентов

20:40

Внука Аллы Пугачевой объявили в розыск судебные приставы - росСМИ

20:39

Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

20:33

Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период

20:23

Скандал с Фарион получил продолжение: экс-нардеп пожаловалась ОП на военных

20:21

Были дозаправки МиГ в воздухе: в Воздушных силах рассказали, почему затянулась воздушная тревога

20:06

В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей: кто попал в список

19:47

Сильнейший ритуал на здоровье: мольфар сказал, как избавиться от усталостиВидео

19:46

3 года тюрьмы: стало известно, сколько Остапу Ступке хотят дать за пьяное ДТП

19:42

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:34

Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

19:22

Жена Цукерберга показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней

19:10

Зачем оккупанты штурмуют Авдеевкумнение

19:06

"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

Реклама
18:46

Как самому починить молнию: несложные советы, которые помогут каждому

18:32

На войне погиб участник проекта "Мастер Шеф"

18:10

РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

17:58

Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть - WP "слило" подробности

17:53

Звезда "Домика на счастье" сменила имя и раскрыла причину этого решения

17:43

Активно вербуют украинцев: ГУР сообщило о подготовке оккупантов к зимней атаке

17:38

Украинский спортсмен сбежал от мобилизации в ЕС и сделал циничное заявление

17:30

Военную помощь Украине прекратят: Словакия сообщила НАТО о решении

17:19

РФ готовит "бронекулак" и нацелилась на захват двух городов: где ждать штурма

17:18

Неутешительный прогноз: The Economist рассказали, сколько продлится война в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять