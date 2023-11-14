'Коса скоро будет наша': топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге

Силы обороны Украны продолжают операции на левобережье Херсонщины. По словам генерала Марченко, в планах Генштаба освобождение Кунсбурской косы.

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Топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге / Коллаж Главред, фото: : t.me/SerhiyNaiev, Минобороны, УНИАН

На данный момент, временно оккупирована Кинбурнская коса на Николаевщине включена в стратегические меры активных операций Вооруженных сил Украины. При условии успешной реализации плана Генерального штаба, Кинбурн будет освобожден. Об этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщил в интервью Янине Соколовой.

"Я не могу сказать точно и раскрыть детали, но если получится то, что спланировал Генеральный штаб, то коса скоро будет наша", – сказал генерал Марченко.

Также он поделился информацией об обстановке на южном направлении. Генерал Марченко отметил, что украинские войска успешно двигаются вперед на левом берегу Херсонщины.

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"Наши войска подвигаются на левый берег. Я не открою военной тайны, когда скажу, что мы уже перебросили некоторые силы, сейчас они пытаются закрепиться для планирования дальнейших наступательных действий. Это максимум, который я могу вам сейчас рассказать", – сказал генерал.

Также, Дмитрий Марченко отметил, что даже при непростой обстановке украинские морпехи успешно справились со своей миссией.

"Переброска происходит под обстрелами, под контролем российской стороны, в небе постоянно летают их БПЛА. Но наши ребята из морской пехоты справляются с поставленной задачей, хотя им тяжело, но они это делают", – подчеркнул генерал.

Наступление сил обороны на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования"Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала заявления российских пропагандистов, которые утверждают, что оккупанты бегут из Херсонской области. Однако на самом деле это является ложной информацией.

В то же время, по информации Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, за последние сутки украинские Вооруженные силы на Таврическом направлении успешно уничтожили 504 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также, в захваченной оккупантами РФ Горностаевке Херсонской области ударные беспилотники атаковали здание российской полиции.

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