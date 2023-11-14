Как ухудшение погоды повлияет на боевые действия: в ISW дали прогноз на зиму

Осенние погодные условия снизят темп российских и украинских операций на поле боя, но не остановят их полностью.

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Боевые действия будут продолжаться с обеих сторон в течение зимних месяцев / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Ухудшение погодных условий в осенне-зимний период существенно повлияет на проведение операций на поле боя. В то же время наступление зимних холодов и осадков не остановит боевые действия, а лишь внесет коррективы в характер их проведения. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что боевые действия будут продолжаться с обеих сторон в течение зимних месяцев.

В частности, украинские официальные лица заявили, что ВСУ в зимний период намерены провести кампанию по уничтожению российских логистических маршрутов.

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Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готовит возможности противовоздушной обороны и нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах большой дальности, таких как ATACMS для ударов по тылам России.

По словам официального представителя Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо, дождь и грязь на востоке Украины затрудняют скорость наземных маневров.

Также Фитьо объяснил, что нынешняя основная задача украинских военных заключается в нарушении наземных линий связи российских оккупантов. Он добавил, что ухудшение логистики в сочетании с наступлением плохой погоды "заморозят" российские наступательные операции.

Пресс-секретарь 14-й украинской механизированной бригады Надежда Замрыга заявила, что туман и дождь усложняют как российскую, так и украинскую воздушную разведку и приводят к уменьшению количества атак. Она также отметила, что из-за опадания листьев стало сложнее прятать технику и личный состав.

Кроме того, ухудшение погодных условий вынудило российскую авиацию снизить активность на юге Украины. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, из-за сложных погодных условий российские войска пытаются с каждым вылетом запускать как можно больше управляемых авиабомб.

Что происходит на фронте

В понедельник, 13 ноября, кремлевские пропагандистские СМИ, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщили, что российские военные на Херсонщине перейдут "на более выгодные позиции". Однако почти сразу эту информацию опровергли, назвав ее "ошибочной".

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что такие вбросы являются элементом ведения боевых действий.

Аналитики Института изучения войны считают, что военное командование РФ могло приказать государственным росСМИ обнародовать, а затем отозвать сообщение о перегруппировка войск на оккупированной территории Херсонской области в рамках информационной операции.

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