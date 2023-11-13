Ситуация на фронте зашла в тупик, контрнаступление ВСУ невыгодно Украине - WSJ

Переход в стратегическую оборону позволит уберечь и восстановить уже утраченные ранее силы и запасы ВСУ, пишет издание.

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Для ВСУ будет выходнее перейти в оборону, чем в контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украине невыгодно проводить контрнаступление ВСУ. Украинским защитникам следует перейти в стратегическую оборону. Об этом заявили в The Wall Street Journal.

Там отмечают, что сейчас ситуация зашла в тупик, который не позволяет ни одной стороне осуществить прорыв. В то же время по данным издания, Украина якобы уступает России по всем основным ресурсам, из-за чего на Западе пришли к выводу, что оборона выгоднее контрнаступления.

Переход в стратегическую оборону позволит Украине отражать атаки россиян и нанести врагу больше ущерба. Издание также отмечает, что именно задержка с поставками оружия могла стать одной из причин неудачи украинского контрнаступления. Теперь у Украины якобы нет оружия, которое могло бы радикально изменить ход войны.

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"Учитывая ограниченную способность Украины перехватить инициативу на поле боя против российских войск, некоторые сторонние наблюдатели говорят, что самым безопасным направлением действий Киева является перейти к оборонительной позиции и заставить Россию тратить свои войска и оборудование в поисках достижений. Украина в определенной степени воспользовалась таким подходом в Авдеевке", - пишет издание.

Сообщается, что проблемы с наступлением есть не только у Украины, но и у россиян. Лучше всего это заметно в Авдеевке, где враг бросает на штурм огромное количество оккупантов, но "успеха" так и не достиг.

Эксперт в американском Центре военно-морских исследований Дмитрий Горенбург отметил, что стратегия с переходом в оборону даст Украине более безопасную позицию и возможность восстановить собственные силы и запасы.

"Оптика защиты Украины может быть не идеальной, но как военная стратегия в длительной войне может иметь смысл заставить россиян потратить свои ресурсы, восстановиться самим, а потом вернуться к наступлению позже", — сказал Горенбург.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, генерал Александр Тарнавский заявил о том, что Украина перешла в контрнаступление на Мелитопольском направлении и рассказал об успехах на юге. В то же время украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки. Он также отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии, входящие в состав Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", за последние сутки выполнили 847 огневых задач.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев раскрыл, как ВСУ смогут мощно продвинуться. Он рассказал, если не будет дополнительной техники в этом году, то даже на расстояние в 80 километров будет очень трудно продвинуться ВСУ.

В Сухопутных войсках рассказали о том, что российские оккупанты перешли к активной обороне на Бахмутском направлении. Российские войска перешли от пассивной обороны к активным действиям, направленным на разведку слабых мест украинской обороны.

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