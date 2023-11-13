'Около 50 тысяч военных': эксперт раскрыл, как ВСУ смогут мощно продвинуться

Неизвестно, имеет ли Украина человеческие и материально-технические резервы для проведения такой масштабной операции, отметил Селезнев.

https://glavred.info/ukraine/ekspert-poyasniv-skilki-treba-viyskovih-shchob-zsu-zmogli-potuzhno-prosunutis-10516396.html Ссылка скопирована

Селезнев рассказал, что будет, если Украина не получит дополнительного оружия / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

В интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, если не будет дополнительной техники в этом году, то даже на расстояние в 80 километров будет очень трудно продвинуться ВСУ.

"Мы не знаем (да и на широкую общественность вряд ли кто-то скажет), какими ресурсами обладает украинское войско. Мы готовились к масштабному наступлению, но начиная с 4 июня, то есть более пяти месяцев, ведутся активные боевые действия. Конечно, ресурсы имеют способность заканчиваться, и неизвестно, имеет ли Украина человеческие и материально-технические резервы для проведения такой масштабной операции", - отметил Селезнев.

Эксперт рассказал, что для того, чтобы продвинуть и уничтожить вражескую группировку около 65 тысяч, наши силы должны составлять около 50 тысяч военных.

видео дня

"Могут быть и меньшими, но за счет мощной технической составляющей, более модернового и эффективного оружия. В любом случае, ситуация на поле боя динамичная, поэтому если будет возможность для продвижения, мы будем это видеть. Если же нет, то ситуация будет стабилизироваться и переходить в фазу позиционной войны", - пояснил Селезнев.

Напомним, что Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ. Он раскрыл реальный способ остановить войну. Россия должна выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу.

В ОП сказали, что ждет Украину в 2024 году. Для победы в войне Украине нужно выполнить четыре запланированных пункта. Если боевые действия заморозятся, мы постоянно будем под давлением.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.