'Отрежут оккупантов': эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, на каком направлении ВСУ смогут организовать стремительное наступление.
В эфире Radio NV Мусиенко рассказал, что такое наступление может стать возможным после создания плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Освобождение Олешек, освобождение Новой Каховки и создание плацдарма там с целью ведения наступательных действий дало бы перспективы вытеснять некоторые группировки российских войск дальше, в Крым, или отрезать их от обеспечения", - пояснил он.видео дня
Создание такого плацдарма также может иметь целью извлекать значительные объемы российских сил из Мелитопольского направления, в частности из-под Токмака, что даст возможность украинским силам продолжить там наступательные действия и создавать серьезные логистические проблемы для оккупантов с двух сторон.
"Это будет все же стремительное наступление, или, в конце концов, это будут боевые действия с целью сковывания, в результате которых наши силы могут отойти, опять же, на правобережье", - резюмировал Мусиенко.
Экспорт отметил, что, если украинские военные отступят на правый берег Днепра, оккупанты почти наверняка заменяют левый берег и окопаются там, как на Мелитопольском направлении.
Напомним, что ВСУ перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка на Херсонщине. Силы обороны установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от поймы и от Алешек.
Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ. Госдума РФ разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления, эти, так называемые, отряды "Шторм-Z".
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