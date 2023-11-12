'Отрежут оккупантов': эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

Если украинские военные отступят на правый берег Днепра, оккупанты почти наверняка заменяют левый берег, считает Мусиенко.

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Мусиенко рассказал о наступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, командование Объединенных Сил ВСУ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, на каком направлении ВСУ смогут организовать стремительное наступление.

В эфире Radio NV Мусиенко рассказал, что такое наступление может стать возможным после создания плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Освобождение Олешек, освобождение Новой Каховки и создание плацдарма там с целью ведения наступательных действий дало бы перспективы вытеснять некоторые группировки российских войск дальше, в Крым, или отрезать их от обеспечения", - пояснил он. видео дня

Создание такого плацдарма также может иметь целью извлекать значительные объемы российских сил из Мелитопольского направления, в частности из-под Токмака, что даст возможность украинским силам продолжить там наступательные действия и создавать серьезные логистические проблемы для оккупантов с двух сторон.

"Это будет все же стремительное наступление, или, в конце концов, это будут боевые действия с целью сковывания, в результате которых наши силы могут отойти, опять же, на правобережье", - резюмировал Мусиенко.

Экспорт отметил, что, если украинские военные отступят на правый берег Днепра, оккупанты почти наверняка заменяют левый берег и окопаются там, как на Мелитопольском направлении.

Напомним, что ВСУ перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка на Херсонщине. Силы обороны установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от поймы и от Алешек.

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ. Госдума РФ разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления, эти, так называемые, отряды "Шторм-Z".

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