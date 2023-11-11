ВСУ "достанут оккупанта": Зеленский пообещал ответку за удары РФ по Херсонщине

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Силы обороны ответят на обстрелы российскими оккупантами Херсона и области.
"Конечно, наши силы безопасности и обороны ответят российской армии на удары по Херсону и селам Херсонщины. Так, как это всегда происходит", - подчеркнул он в ходе своего обращения.
Глава государства подчеркнул, что прошедшая неделя показала, что и в Черном море, и на территории Крыма, украинские защитники смогут "достать оккупанта".
"И слава всем нашим ребятам, которые именно так возвращают Украине справедливость!", - отметил он.
Президент также напомнил о том, что 11 ноября – годовщина освобождения Херсона от российских оккупантов.
Зеленский добавил, что накануне подписал указ о государственных наградах для воинов и гражданских, которые отличились при защите Херсонщины.
Удары РФ по Херсону
Ранее сообщалось о том, что оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения города. Российские войска ударили по центральной части города. Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Ранее сообщалось о том, что в результате дневного обстрела в центральной части Херсона погиб один человек, двое получили ранения. Больше всего от вражеского огня страдает Херсонщина: ежедневные обстрелы разрушают мирные города и села, при этом есть раненые и пострадавшие.
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