РФ бьет по Украине ракетами, дронами и артой: в ОП назвали, куда целится враг

Российские оккупанты усиливают атаки, целясь по объектам критической инфраструктуры, заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.
"Шахеды и ракеты ежедневно летят практически по всей территории страны", - подчеркнул он в обращении.
Представитель ОП уточнил, что больше всего от вражеского огня страдает Херсонщина: ежедневные обстрелы разрушают мирные города и села, при этом есть раненые и пострадавшие.
"После полуторамесячной паузы россияне возобновили обстрелы столицы. Ракету "Искандер" силы ПВО уничтожили на подлете в Киев", - уточнил он.
По словам заместителя главы ОП, местные и областные власти, а также военные делают все, чтобы защитить наших людей, коммунальщики и энергетики преодолевают последствия "прилетов".
Последствия ударов РФ по Херсону
В результате дневного обстрела в центральной части Херсона погиб один человек, двое получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"Вражеским огнем повреждены дома херсонцев и припаркованные рядом автомобили. По уточненной информации, пострадали три человека. От полученных травм погиб мужчина. Еще две женщины – ранены, одна из них находится в больнице в среднем состоянии тяжести", - написал он в Telegram.
Как добавил глава ХГВА Роман Мрочко, по состоянию на вечер в Херсоне раздаются взрывы, оккупанты обстреливают город с временно оккупированного левого берега.
Смотрите видео - РФ накрывает Херсон огнем:
Удары РФ по Херсону
Ранее сообщалось о том, что оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения города. Российские войска ударили по центральной части города. Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила еще одного агента страны-агрессора России. Женщина помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон. После вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору.
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