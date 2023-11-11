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РФ бьет по Украине ракетами, дронами и артой: в ОП назвали, куда целится враг

Алексей Тесля
11 ноября 2023, 18:59
В результате дневного обстрела в центральной части Херсона погиб один человек, двое получили ранения.
Херсон
РФ массированно обстреливает Херсон / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Российские оккупанты усиливают атаки, целясь по объектам критической инфраструктуры, заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

"Шахеды и ракеты ежедневно летят практически по всей территории страны", - подчеркнул он в обращении.

Представитель ОП уточнил, что больше всего от вражеского огня страдает Херсонщина: ежедневные обстрелы разрушают мирные города и села, при этом есть раненые и пострадавшие.

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"После полуторамесячной паузы россияне возобновили обстрелы столицы. Ракету "Искандер" силы ПВО уничтожили на подлете в Киев", - уточнил он.

По словам заместителя главы ОП, местные и областные власти, а также военные делают все, чтобы защитить наших людей, коммунальщики и энергетики преодолевают последствия "прилетов".

Последствия ударов РФ по Херсону

В результате дневного обстрела в центральной части Херсона погиб один человек, двое получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Вражеским огнем повреждены дома херсонцев и припаркованные рядом автомобили. По уточненной информации, пострадали три человека. От полученных травм погиб мужчина. Еще две женщины – ранены, одна из них находится в больнице в среднем состоянии тяжести", - написал он в Telegram.

Как добавил глава ХГВА Роман Мрочко, по состоянию на вечер в Херсоне раздаются взрывы, оккупанты обстреливают город с временно оккупированного левого берега.

Смотрите видео - РФ накрывает Херсон огнем:

Screenshot
/ Скриншот

Удары РФ по Херсону

Ранее сообщалось о том, что оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения города. Российские войска ударили по центральной части города. Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила еще одного агента страны-агрессора России. Женщина помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон. После вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору.

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новости Херсона Кулеба Херсонская область война России и Украины
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