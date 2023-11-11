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В годовщину освобождения Россия 121 раз ударила по Херсонщине: есть жертвы

Анна Ярославская
11 ноября 2023, 11:51
Военные РФ выпустили по Херсонской области за сутки 696 снарядов из разных видов вооружения. Два человека погибли, восемь — ранены.
Херсонська область
Херсонская область снова была под обстрелами оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

За сутки 10 ноября российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В результате обстрелов два человека погибли, восемь — ранены.

"За сутки по территории Херсонщины военные РФ из разных видов вооружения выпустили 696 снарядов, по Херсону — 15. Попали в жилые кварталы населенных пунктов области, "Пункт незламності" и завод в Бериславском районе", — говорится в сообщении.

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На протяжении суток на Херсонском направлении российская армия нанесла авиационный удар по Ивановке. Из артиллерии атаковала Антоновку, Камышаны и Софиевку.

Российская армия также обстреляла Тягинку и Новорайское в Херсонской области. В Тягинке травмирована женщина, в Новорайском — один человек погиб, еще пятеро - ранены. Всех раненых госпитализировали и оказывают медпомощь.

Также армия РФ из артиллерии атаковала Киндийку на Херсонщине. Погиб 69-летний мужчина. У 63-летнего местного жителя диагностировали взрывную травму и ранение спины. Его госпитализировали.

В Херсонской громаде в результате обстрелов РФ погиб 69-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения, его госпитализировали.

Освобождение Херсона

Херсон был оккупирован 2 марта 2022 года. В июне 2022 года ВСУ пошли в контрнаступление и откинули оккупантов с первой линии обороны Херсона.

Россия объявила на оккупированных территориях референдум о "присоединении областей к составу РФ".

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города исчезли государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что осенью прошлого года российские оккупанты приняли решение бежать из Херсона и правого берега Днепра, так как боялись окружения города.

Сегодня годовщина освобождения Херсона от российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, благодаря кому это стало возможным.

"Мы все хорошо помним этот день, эти чувства. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большое спасибо каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства. Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину!" - написал глава государства.

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