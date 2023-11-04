Боялись окружения: Тарнавский объяснил, почему оккупанты сбежали из Херсона

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что осенью прошлого года российские оккупанты приняли решение бежать из Херсона и правого берега Днепра, так как боялись окружения города.
По его словам, войска РФ были разделены барьерным рубежом в виде Днепра. Основная часть сил оставалась на подконтрольной ВСУ территории, на которой они проводили наступательную операцию.
"Россияне понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтоженной", - сказал Тарнавский в программе "Год. Херсон".
Он добавил, что для россиян слово "окружение" - это одно из слабых мест.
"Когда они слышат слово "окружение", они профессионально бегут. Они прибегают к таким мерам, что их войско в максимальное окружение не попадает. То есть им лучше сбежать с поля боя, но не попасть в окружение", - сказал Тарнавский.
Освобождение Херсона
Как известно, Херсон был оккупирован 2 марта 2022 года. В июне 2022 года ВСУ пошли в контрнаступление и откинули оккупантов с первой линии обороны Херсона.
Россия объявила на оккупированных территориях референдум о "присоединении областей к составу РФ".
9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города исчезли государственные флаги российских оккупантов.
В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".
11 ноября ВСУ вошли в Херсон.
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