Оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения: есть пострадавшие

Российские террористы нанесли удары по Херсону в знаковый день освобождения от оккупации.

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Оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения / коллаж: Главред. фото: УНИАН

Сегодня, 11 ноября, в годовщину освобождения Херсона от оккупации российскими войсками, террористы нанесли удары по городу. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Согласно сообщению военной администрации, около 15:20 российские войска ударили по центральной части города. Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом.

Во время обстрела пострадали две женщины - 29-ти и 53-х лет. Девушка получила ранения головы, шеи, и ног средней степени тяжести. Её госпитализировали в больницу. 53-летняя женщина направлена на амбулаторное лечение с травмой ноги и контузией. Ей предоставили медицинскую помощь.

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Оккупанты в годовщину освобождения обстреляли Херсон / скриншот Телеграм Херсонская ОВА

Также, за сутки 10 ноября российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Утром 11 ноября в Киевской области зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. По его словам, сейчас выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы Украины.

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