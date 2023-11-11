Оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения: есть пострадавшие

Сегодня, 11 ноября, в годовщину освобождения Херсона от оккупации российскими войсками, террористы нанесли удары по городу. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Согласно сообщению военной администрации, около 15:20 российские войска ударили по центральной части города. Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом.
Во время обстрела пострадали две женщины - 29-ти и 53-х лет. Девушка получила ранения головы, шеи, и ног средней степени тяжести. Её госпитализировали в больницу. 53-летняя женщина направлена на амбулаторное лечение с травмой ноги и контузией. Ей предоставили медицинскую помощь.
Также, за сутки 10 ноября российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Утром 11 ноября в Киевской области зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. По его словам, сейчас выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы Украины.
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