Ракетный удар по Киеву: Patriot сбил российскую баллистическую ракету

Сейчас специалисты выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы Украины.

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ЗРК Patriot сбил ракету Искандер либо С-400 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, МО РФ, t.me/MykolaOleshchuk

Утром 11 ноября в Киевской области зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По его словам, сейчас выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы Украины. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

"А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", - написал Олещук в Telegram.

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Силы ПВО уничтожили баллистическую ракету / Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Воздушная атака РФ 11 ноября

В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали Украину, выпустив 31 "Шахед" и три ракеты: авиационную Х-31, "Оникс" и С-300.

Силы противовоздушной обороны сбили 19 вражеских дронов. ПВО работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

На подступах к столице сбили все дроны.

РФ атаковала Одесскую область ракетами, после чего оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed. Днепропетровская область была атакована дронами-камикадзе. В результате атак российских захватчиков есть разрушения, но люди, к счастью, не пострадали.

Утром 11 ноября в Киеве также прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в сторону Киева баллистические ракеты.

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