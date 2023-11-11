Ракетный удар по Киеву: Patriot сбил российскую баллистическую ракету

Утром 11 ноября в Киевской области зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
По его словам, сейчас выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы Украины. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.
"А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", - написал Олещук в Telegram.
Воздушная атака РФ 11 ноября
В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали Украину, выпустив 31 "Шахед" и три ракеты: авиационную Х-31, "Оникс" и С-300.
Силы противовоздушной обороны сбили 19 вражеских дронов. ПВО работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
На подступах к столице сбили все дроны.
РФ атаковала Одесскую область ракетами, после чего оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed. Днепропетровская область была атакована дронами-камикадзе. В результате атак российских захватчиков есть разрушения, но люди, к счастью, не пострадали.
Утром 11 ноября в Киеве также прогремели мощные взрывы. После этого в городе объявили воздушную тревогу.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в сторону Киева баллистические ракеты.
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