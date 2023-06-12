Украина получит еще пять систем Patriot до конца 2024 года

Компания по производству систем Patriot хочет увеличить производство.

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Украина получит еще 5 Patriot / коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov

Компания Raytheon Technologies, производящая системы противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства.

Компания хочет увеличить производство до 12 систем в год. Кроме того, как отметил Гейс, Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять систем до конца следующего года, об этом заявил исполнительный директор компании Грег Гейс, сообщает издание The Wall Street Journal.

"Мы были очень удивлены его эффективностью", - сказал Гейс о Patriot.

В последнем пакете военной помощи от США содержались дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot.

ЗРК Patriot Патриот-американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Смотрите видео о том, как блогерша оскандалилась требованием забрать из Киева Patriot:



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