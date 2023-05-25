Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ

Отправка артиллерийских снарядов из Южной Кореи осуществляется через США.

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Южная Корея передает Украине артиллерийские снаряды / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, pixabay.com

Южная Корея начала передавать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Согласно конфиденциальной договоренности, Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину.

Как пишет Wall Street Journal, передача Сеулом артиллерийских снарядов для Украины - это "шаг, который, по словам американских официальных лиц, сделает запланированное Киевом наступление против российских войск эффективным и позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами".

Белый дом и представитель южнокорейского правительства в Сеуле отказались от комментариев.

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В то же время Пентагон признал, что ведет переговоры с Сеулом о покупке боеприпасов у Южной Кореи. Однако в Минобороны США отказались сообщить, каким образом происходит передача снарядов и когда она должна быть завершена.

WSJ отмечает, что позиция Сеула изменилась после визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёла в Вашингтон в прошлом месяце. Тогда Вашингтон и Сеул обнародовали совместную декларацию по вопросам безопасности.

В ноябре Сеул пообещал предоставить Украине артиллерию, но потом начал уклоняться.

США месяцами просили о помощи, поскольку собственные запасы артиллерии Пентагона сокращаются. С февраля 2022 года Штаты предоставили Украине более 2 миллионов 155-миллиметровых артснарядов.

Пентагон совершил рейд на собственные запасы снарядов в Германии, Израиле, Кувейте и Южной Корее, чтобы пополнить дефицит.

Утечки секретных документов свидетельствуют, что в марте южнокорейские чиновники были обеспокоены тем, что отправка снарядов нарушит политику страны, которая в то время предоставляла Украине только нелетальную поддержку, но они также не хотели отказывать союзнику.

Визит Елены Зеленской в Республику Корея

16 мая первая леди Украины Елена Зеленская начала визит в Республику Корея, в рамках которого приняла участие в конференции "Азиатское лидерство". В первый день визита супруга Главы Украинского государства провела встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Она поблагодарила за поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Первая леди передала Юн Сок Ёлю личное письмо и предложение от президента Украины посетить нашу страну для продолжения диалога между государствами.

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