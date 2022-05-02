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Современная западная артиллерия, хлынувшая в Украину, изменит ход войны - Washington Post

2 мая 2022, 07:08

Дальнобойная артиллерия станет "решающей" на следующем этапе войны в Украине. ВСУ получат существенные преимущества на поле боя.

самоходные артиллерийские установки Цезар
Самоходная артиллерийская установка Цезарь / Фото Википедия

Западная артиллерия, которая уже начала поступать в Украину, изменит ход войны с Россией. Украина получит больше преимуществ на поле боя.

Такой прогноз дали американские военные аналитики, пишет издание The Washington Post.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, 28 апреля, сказал, что дальнобойная артиллерия станет "решающей" на следующем этапе войны в Украине. Ожидается, что администрация Байдена, которая вместе с Канадой учит небольшое количество украинских военных управлять десятками 155-мм гаубиц, в ближайшие дни одобрит передачу Украине еще большего количества артиллерии.

Сейчас украинские и российские войска ведут артиллерийскую дуэль, используя реактивные системы залпового огня Ураган и Смерч, а также устаревшие 122-мм гаубицы. По словам аналитиков, использование западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют. Украина таким образом получит существенные преимущества на поле боя.

Доставка западной артиллерии в Украину важна еще и потому, что Украина практически не может найти боеприпасы для пополнения боезапаса своих артсистем советской эпохи. Их производят в незначительном количестве Польша и Болгария, но гораздо больше стран в мире производят боеприпасы для орудий стандарта НАТО.

Аналитики объясняют, что способность Украины обстреливать российские артиллерийские подразделения особенно важна, поскольку Кремль продемонстрировал готовность атаковать города, разрушая дома и инфраструктуру гражданского населения.

Читайте такжеАрмия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – Арестович"Просто существование большего количества украинских артиллерийских подразделений, ведущих контрбатарейный огонь, повлияет на способность России накапливать боеприпасы и атаковать города", – сказал Скотт Бостон, бывший офицер полевой артиллерии армии США, изучающий российских военных для Rand Corp.

"Проблема, которую Украина и ее западные союзники хотели бы навязать россиянам, состоит в том, чтобы они никогда не имели уверенности, что штаб или ключевой состав боеприпасов или важное скопление огневых платформ могут очень долго оставаться неуязвимыми", - отметил он.

Артиллерийские подразделения часто маскируются под камуфляж или другие формы прикрытия, и для их обнаружения может потребоваться комбинация разведки, беспилотных самолетов и радаров. Для этого Запад предоставляет Украине дроны и контрбатарейные радары.

Отметим, США передадут 90 гаубиц и почти 190 тысяч артиллерийских снарядов к ним, из которых, по словам анонимного источника издания в Пентагоне, половина уже прибыла в Украину. Кроме того, Франция пообещала Киеву 155-мм самоходные артиллерийские установки Цезарь.

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Как сообщал Главред, Польша передала Украине военную технику для защиты от российской агрессии уже на сумму 7 миллиардов злотых (по курсу по состоянию на 29 апреля это около 47,8 миллиардов гривен).

Так, наша страна получила более 200 постсоветских танков T-72, несколько десятков боевых машин пехоты, самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика и реактивные системы залпового огня Град. Также Украине предоставили ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27.

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