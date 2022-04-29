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200 танков Т-72, Гвоздики и Грады: Польша передала Украине техники уже на 48 миллиардов гривен

29 апреля 2022, 13:39

Танков, которые Украина получила от страны-соседки, хватит на оснащение двух танковых бригад.

украинский танк Т-72
Украинский танк Т-72/ armyinform.com.ua

Польша передала Украине военной техники для защиты от российской агрессии уже на сумму 7 миллиардов злотых (по курсу по состоянию на 29 апреля это около 47,8 миллиардов гривен).

Так, наша страна получила более 200 постсоветских танков T-72 – такое количество единиц этой техники позволит оснастить две танковые бригады. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные, которые удалось выяснить информационному радиоагентству (IAR).

Кроме танков, Польша отправила в Украину несколько десятков боевых машин пехоты, самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика и реактивные системы залпового огня Град. Также нашему государству предоставили ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27.

В списке того, что получила Украина, также есть:

  • дроны производства польской компании WB Electonics,
  • польские беспилотники Warmate (которые похожи на американские дроны-камикадзе Switchblade),
  • переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun,
  • большое количество боеприпасов.

Военная помощь Украине от других государств

Напомним, в Украину из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Отмечалось, что США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, которые собирались отправить в Афганистан.

Президент Евросовета Шарль Мишель признался в том, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Однако недавно стало известно, что Минобороны Германии по настоянию канцлера Олафа Шольца исключило всё тяжелое вооружение, которое просил Киев для борьбы с агрессией РФ. По данным СМИ, нерешительность Шольца может стоить ему должности.

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