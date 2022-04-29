Меня "освободили" от дочери и дома: отцу пришлось хоронить своего ребенка под грушей на огороде

Николаю пришлось хоронить свою погибшую дочь под грушей на огороде/ УНИАН, скрин сиз видео

Николай Харченко, который жил в селе Времовка Донецкой области, вынужден был похоронить свою погибшую дочь на огороде под грушей.

Мужчина рассказывает, что семья была в подвале, а дочь не успела туда добежать. Смерть ее постигла прямо на пороге дома. Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.

"Мы были в подвале. А дочка не успела. Ее на пороге... Осколками. Пришлось похоронить ее на огороде под грушей...", – рассказывает он.

Мужчина говорит, что он русскоязычный и не понимает, от кого его пришла "защищать" Россия.

"Я русскоязычный. От кого меня освобождают? От моей дочери? От того, что я всю жизнь строил?", – отмечает он.

Мужчине после пережитого пришлось эвакуироваться на запад Украины.

Напомним, в Киеве из-за попадания ракеты в многоэтажку 28 апреля погибла украинская журналистка.

Ранее британская разведка сообщила, что битва за Донбасс для России остается основной, поэтому армия РФ перебрасывает на главное стратегическое направление основные усилия. Самые тяжелые бои идут около двух городов – Лисичанска и Северодонецка.

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