Оккупанты начали учиться на своих ошибках начала войны и меняют тактику –СNN/ Reuters

Российские оккупанты после более двух месяцев широкомасштабной войны против Украины начали учиться на своих ошибках начала войны и теперь меняют тактику наступления.

Как отмечает высокопоставленный представитель НАТО, РФ поставила элементы управления и контроля вблизи своей границы с восточными областями Украины. Это может свидетельствовать о том, что они пытаются исправить сбои в коммуникации и координации, которые наблюдались, в частности, во время нападения на Киев. Об этом пишет СNN.

Также изменилась тактика ведения атак, рассказал европейский чиновник сферы обороны.

"Атаки несколько лучше скоординированы, но ведутся небольшими формированиями. Подразделения размером с роту при поддержке вертолетов", – отметил он.

По оценкам официальных лиц США и НАТО, армия России добилась определенного прогресса в наступлении на Востоке Украины. Однако отмечается, что этот прогресс является "медленным и неравномерным", и РФ удается продвигаться лишь на расстояние до нескольких километров за день.

По словам американских чиновников, США заметили, что Россия уже показывает лучшую способность совмещать воздушные и наземные операции. Помимо этого, российская армия совершенствует способность пополнять запасы сил на местах. В Соединенных Штатах считают, что армия РФ старается не повторять ошибок начала войны, когда у колонн танков и бронетехники часто заканчивалось продовольствие и топливо.

Напомним, британская разведка сообщила, что битва за Донбасс для России остается основной, поэтому армия РФ перебрасывает на главное стратегическое направление основные усилия. Оккупанты сосредотачиваются на том, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Самые тяжелые бои происходят возле двух населенных пунктов – Лисичанска и Северодонецка.

Ранее военный эксперт отмечал, что Украина с каждым днем имеет больше условий для контрнаступления. Ресурсы России уже на грани, зато государства-партнеры предоставляют Украине всё больше оружия для защиты от РФ. Это повлияет на финал войны.

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