РФ бросает на Донбасс основные усилия, тяжелые бои идут около двух городов – разведка Британии

Оккупационная армия понесла значительные потери, имея очень незначительные территориальные успехи.
Битва за Донбасс для России остается основной, поэтому армия РФ перебрасывает на главное стратегическое направление основные усилия. Оккупанты сосредотачиваются на том, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Самые тяжелые бои происходят возле двух населенных пунктов. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании по состоянию на утро пятницы, 29 апреля, которое было обнародовано в Twitter.
Отмечается, что наиболее тяжелые бои идут вокруг Лисичанска и Северодонецка. Российские захватчики пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.
При этом оккупационная армия понесла значительные потери, имея очень незначительные территориальные успехи, говорят в британской разведке.
"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", – говорится в сводке.
Ранее военный эксперт отмечал, что Украина с каждым днем имеет больше условий для контрнаступления. Ресурсы России уже на грани, зато государства-партнеры предоставляют Украине всё больше оружия для защиты от РФ. Это повлияет на финал войны.
Также эксперт назвал три сценария окончания войны. Война могла бы закончиться быстро, если бы в РФ уничтожили бы Путина. Однако пока нет признаков, что готовится его ликвидация.
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