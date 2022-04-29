РФ бросает на Донбасс основные усилия, тяжелые бои идут около двух городов – разведка Британии/ Reuters

Битва за Донбасс для России остается основной, поэтому армия РФ перебрасывает на главное стратегическое направление основные усилия. Оккупанты сосредотачиваются на том, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Самые тяжелые бои происходят возле двух населенных пунктов. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании по состоянию на утро пятницы, 29 апреля, которое было обнародовано в Twitter.

Отмечается, что наиболее тяжелые бои идут вокруг Лисичанска и Северодонецка. Российские захватчики пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.

При этом оккупационная армия понесла значительные потери, имея очень незначительные территориальные успехи, говорят в британской разведке.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", – говорится в сводке.

Ранее военный эксперт отмечал, что Украина с каждым днем имеет больше условий для контрнаступления. Ресурсы России уже на грани, зато государства-партнеры предоставляют Украине всё больше оружия для защиты от РФ. Это повлияет на финал войны.

Также эксперт назвал три сценария окончания войны. Война могла бы закончиться быстро, если бы в РФ уничтожили бы Путина. Однако пока нет признаков, что готовится его ликвидация.

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