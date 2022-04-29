Оккупанты отвели часть войск от Мариуполя и направили в сторону Запорожья - Пентагон

Россияне, оккупанты / коллаж фото УНИАН и Reuters

Часть русских оккупационных войск начали отходить от осажденного Мариуполя и двигается в направлении Запорожской области. При этом агрессоры продолжают обстреливать и бомбить те немногие украинские силы, которые остались в Мариуполе. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 20 апреля, сообщает Радио Свобода.

"Мы можем говорить о том, что российские войска выходят из района Мариуполя и двигаются на северо-запад в направлении Запорожской области. Это не значит, что Мариуполь под их контролем, они продолжают наносить удары по городу. Они бы этого не делали, если бы контролировали город", – заявил военный.

Чиновник Пентагона не стал уточнять, о каком количестве российских оккупантов идет речь ‒ в то же время сказал, что оно является "значительным".

Также, по его словам, россияне с момента начала своего вторжения уже выпустила около 1,9 тысячи ракет по Украине. Больше всего ‒ по Мариуполю и в целом по территории проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

"Россияне до сих пор не решили проблемы с логистикой и обеспечением", – сказал чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов прибыл в пункт управления российскими войсками близ Изюма на Харьковщине, чтобы лично командовать войной. Это может свидетельствовать о том, что руководство РФ хочет сосредоточиться на получении точечных тактических побед на Донбассе.

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