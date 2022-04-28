На Запорожье взорвали мост, которым оккупанты возили технику из Крыма: у россиян началась паника

На Запорожье взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты возили технику из Крыма/ ria-m.tv

На Запорожье в поселке Акимовка Мелитопольского района взорвали железнодорожный мост, которым российские захватчики доставляли оружие и топливо с территории оккупированного Крыма.

Мощный взрыв прогремел около 08:00 в четверг, 28 апреля. Об этом сообщило издание РИА Мелитополь, позже эту информацию подтвердил в эфире национального телемарафона "Единые новости" мэр Мелитополя Иван Федоров.

Федоров заявил, что подрыв моста подтверждается по данным спецслужб Украины. Он отметил, что рад тому, что перекрылся канал связи поставки военной техники из Крыма.

При этом городской голова не отрицал, что подрыв моста может быть делом рук украинских партизан. Он подчеркнул, что по всему Мелитопольскому району очень сильное патриотическое движение, и местные жители еще с первых дней российской оккупации показывают, что оккупантам там, мягко говоря, не рады.

Как сообщило издание РИА Мелитополь, взрыв моста утром был слышен не только в окрестных селах, но и в самом Мелитополе.

При этом, по словам местных жителей, у россиян "началась паника". После взрыва они окружили разрушенный мост и начали проверять все проезжавшие машины. Также захватчики начали проводить обыски в домах местных жителей села Владимировка в поиске вероятных "диверсантов".

Однако орки пытаются скрыть свою панику и "успокаивают" местных жителей, рассказывая им, будто бы они сами устроили взрыв, разминируя рельсы. Но при этом параллельно ищут людей, которые на самом деле сделали "закладку" и взорвали мост.

В издании отмечают, что этот мост является единственным железнодорожным сообщением с оккупированным Крымом.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов прибыл в пункт управления российскими войсками близ Изюма на Харьковщине, чтобы лично командовать войной. Это может свидетельствовать о том, что руководство РФ хочет сосредоточиться на получении точечных тактических побед на Донбассе.

Напомним, 28 апреля состоялся новый обмен пленными, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Освободили из российского плена 45 украинцев. При этом домой вернулись 33 украинских военных и 12 гражданских.

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