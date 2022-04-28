Начальник Генштаба РФ Герасимов лично прибыл в Изюм командовать войной – СМИ

Начальник Генштаба РФ Герасимов лично прибыл в Изюм командовать войной/ cont.ws

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов прибыл в пункт управления российскими войсками близ Изюма на Харьковщине, чтобы лично командовать войной.

Об этом сообщает украинское издание Defense Express со ссылкой на собственные источники. В издании отмечают, что такой поворот событий может указывать на то, что дела в российской армии идут не очень хорошо.

Отмечается, что Герасимов должен руководить операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. То, что он прибыл руководить лично на месте, может свидетельствовать, что руководство РФ хочет сосредоточиться на получении точечных тактических побед на Донбассе.

Ранее в России назначили главу Южного военного округа генерала Александра Дворникова единственным командующим наступления на Украину. Однако прибытие Герасимова в полевые пункты управления может указывать на то, что назначение Дворникова руководить войной не улучшило положение дел в армии России.

Путин сменил командующего наступлением на Украину

Ранее стало известно, что российский диктатор сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.

В США после этого предупредили, что от нового командующего наступлением на Украину стоит ожидать новых жестоких атак на мирных жителей, ведь он уже стал известен таким поведением на других театрах боевых действий, в частности, в Сирии.

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